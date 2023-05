Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis mobilise en faveur des populations du Nord-Kivu et de l'Ituri

Le représentant spécial-adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur de l'action humanitaire, Bruno Lemarquis a appelé, jeudi 11 mai, à la mobilisation en faveur des populations du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Il a fait cet appel à l'issue d'une mission de deux jours à Goma avec des ambassadeurs des plusieurs pays ainsi que des chefs d'agence des organisations humanitaires.

« Il faut une grande mobilisation en faveur des populations qui souffrent dans l'Est de la RDC », a déclaré Bruno Lemarquis.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU dit avoir conduit cette mission pour amener ces diplomates à s'impliquer dans la mobilisation des fonds pour la réponse humanitaire mais aussi dans la résolution durable de la crise qui secoue l'Est de la RDC.

« Il faut une réponse humanitaire encore plus robuste, encore plus coordonnée, encore plus efficiente parce que la quantité de besoins a vraiment augmenté de manière exponentielle au cours des 12 derniers mois dans la province du Nord-Kivu, que ce soit Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et aussi Lubero, donc une explosion des besoins depuis la résurgence du M23 avec plus d'un million de personnes qui ont été déplacées en un an ; je ne parle même pas de l'Ituri où vraiment la situation est extrêmement difficile », a poursuivi Bruno Lemarquis.

Pour lui, les besoins ont augmenté et il faut encore plus des ressources mais également la pression au niveau international auprès des bailleurs des fonds.

« Donc, il faut tout faire ici pour continuer à mettre la RDC sous les radars, pour qu'elle bénéficie de la même attention, puisqu'une personne dans le besoin, où qu'elle se trouve, est une personne dans le besoin », a ajouté le coordonnateur de l'action humanitaire.

Bruno Lemarquis a par ailleurs souligné que la réponse humanitaire en RDC est financée à 50% alors que les 12 derniers mois, des besoins humanitaires ont connu une augmentation dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.