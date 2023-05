Sénégal: Apaisement du système éducatif - La Cnept pour le fonctionnement du Comité de suivi des accords

La Coalition nationale pour l'éducation pour tous (Cnept) dirigée par Silèye Gorbal Sy se dit inquiète après les déclarations faites par différents syndicats d'enseignants. Dans ce cadre, elle exige la convocation du Comité de suivi des accords.

« Pour sauver notre école dans cette crise qui n'a que trop durer, nous demandons de façon solennelle au Gouvernement, notamment au Premier Ministre qui coordonne l'action gouvernementale de convoquer dans les meilleurs délais le Comité de suivi des accords en vue de trouver des solutions aux soubresauts de notre système éducatif », lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu hier, jeudi 11 mai. La même source d'ajouter : « En sa qualité de membre de ce comité de suivi des accords, la Cnept constate avec regret et surprise que, depuis sa mise en place, aucune réunion n'a été convoquée.

Nous pensions qu'avec les efforts considérables fournis par le Gouvernement en augmentant de façon sensible les salaires des enseignants de tous confondus, on croyait que cette année allait être sans perturbations dans le secteur de l'éducatif ». Selon la Cnept, « cette situation de tension permanente dans notre système scolaire et universitaire risque de compromettre très sérieusement cette année académique ». « Avec la grève décrétée aujourd'hui (hier) par des syndicats d'enseignants du G7, des nuages de discordes qui continuent de planer et rallumer les étincelles de la confrontation et le quantum horaire qui est plus indispensable pour une éducation inclusive de qualité pour tous, risque de ne pas être atteint », souligne la Cnept.