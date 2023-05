Sénégal: Collectivités territoriales - Macky crée une agence de l'état civil...

En Conseil des ministres d'hier, mercredi 10 mai 2023, le président de la République, Macky Sall, saluant les efforts du gouvernement sur l'état civil, s'est réjoui, «de la création de l'Agence nationale de l'Etat civil (Anec) et demande au ministre des Collectivités territoriales de prendre toutes les mesures requises, en relation avec les communes, afin d'accélérer la mise en oeuvre optimale de la Stratégie nationale de modernisation de l'état civil, en veillant à la digitalisation intégrale des procédures et documents, à la sensibilisation des populations, ainsi qu'à la formation permanente des élus et administrations concernés», informe le communiqué du Conseil des ministres.

...ET AMBITIONNE DE FAIRE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE UN FACTEUR D'INCLUSION SOCIALE ET DE SOLIDARITE NATIONALE

Devant son gouvernement, Macky Sall a, par ailleurs, réitéré «son ambition de faire de l'économie sociale et solidaire un catalyseur de transformation économique et un facteur d'inclusion sociale et de solidarité nationale». A cet égard, il a rappelé, «la nécessité pour le Gouvernement d'accentuer la vulgarisation des opportunités offertes par la loi d'orientation n° 2021-28 du 15 juin 2021 relative à l'économie sociale et solidaire et ses textes d'application, en tenant compte, d'une part, des programmes et dispositifs publics d'encadrement et de financement existants et, d'autre part, de nos modes et valeurs traditionnels de solidarité et d'entraide».

Macky Sall a, en outre, engagé le Premier ministre, «à renforcer la cohérence et la complémentarité des actions publiques (et celles développées par les collectivités territoriales et la société civile) afin d'assurer un ciblage efficace des interventions et une optimisation des ressources et de l'exécution des projets sectoriels financés».

Dans le même esprit, signale le communiqué du conseil, le président Macky Sall a indiqué, «l'urgence d'une évaluation des activités des structures de microfinance, les mutuelles d'épargne et de crédit en particulier, et des taux pratiqués par les Systèmes financiers décentralisés (Sfd) en liaison avec le déploiement de la stratégie nationale d'inclusion financière. Ainsi, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Economie sociale et solidaire de prendre toutes les mesures idoines pour l'installation prochaine du Conseil national de l'Economie sociale et solidaire, cadre de dialogue inclusif pour impulser le développement soutenu du sous-secteur».