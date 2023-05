Algérie: Plus de 400 demandes de création de coopératives introduites par des professionnels de la pêche

BOUMERDES — Le secteur de la Pêche et des Productions halieutiques a enregistré depuis 2022 plus de 400 demandes au niveau national pour la création de coopératives introduites par des professionnels de la pêche et de l'aquaculture, a fait savoir jeudi depuis Boumerdes le ministre du secteur, Ahmed Badani.

Ces 400 demandes, actuellement en cours d'agrément au niveau local (wilayas), ont été enregistrées depuis la promulgation, en novembre 2022, du décret exécutif 22-405 relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture, a précisé le ministre lors d'un échange avec les professionnels du secteur au niveau des ports de Cap Djenet et Zemmouri.

Le ministre a invité les artisans du secteur à coordonner avec son département ministériel pour la création du plus grand nombre possible de coopératives professionnelles en vue d'"encadrer tous les professionnels et artisans du domaine, compte tenu de l'importance de cette démarche dans le processus d'organisation du secteur".

"Ces coopératives qui peuvent compter de 5 à 9 membres permettront d'organiser le secteur, de régler la problématique de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, et de faciliter l'acquisition et l'importation du matériel et des équipements nécessaires à ces activités", a-t-il affirmé.

Mettant en exergue l'importance de la formation dans le secteur pour "acquérir les compétences et les techniques permettant d'améliorer le rendement et la production", M. Badani a rappelé que "l'Etat oeuvre à l'amélioration des conditions sociales des professionnels, à travers notamment l'ouverture de bureaux de la Sécurité sociale".

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action du gouvernement dans son volet lié à l'aquaculture, a-t-il fait observer, rappelant que cette filière qui contribue au développement de l'économie nationale a connu l'entrée en exploitation de 17 fermes aquacoles à travers neufs wilayas côtières.

Le ministre a fait état également de l'élevage, bientôt, de plus de 5 millions d'unités de petit poisson, ce qui devrait augmenter la productivité de la filière aquacole à plus 13.000 tonnes à l'horizon 2024.

Concernant l'exportation des différents produits halieutiques, le ministre a indiqué que son département ministériel coordonnait avec les autres secteurs pour faciliter aux opérateurs les démarches administratives et l'obtention des différentes autorisations à travers une commission technique intersectorielle.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques a entamé sa visite dans la commune de Cap Djenet où il a inspecté au niveau du port l'activité de la coopérative de pêche, et suivi un exposé sur le projet de réalisation d'un atelier de construction et de réparation navale, et sur la problématique d'ensablement dans le port.

A Zemmouri, le ministre a visité la zone d'activités de pêche et d'aquaculture, ainsi qu'une entreprise spécialisée dans la construction et la réparation navale, avant de se rendre à Sghirate dans la commune de Thenia où il a visité un projet d'élevage de crevettes en bassin actuellement à l'arrêt.