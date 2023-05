Algérie: Le rôle des associations professionnelles dans la moralisation de l'activité commerciale

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a mis en avant, jeudi à Alger, le rôle important des associations professionnelles dans la moralisation de l'activité commerciale et la protection du pouvoir d'achat des citoyens.

Dans une allocution à l'ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil national de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Zitouni a souligné "l'intérêt majeur" qu'accordait son secteur à la moralisation de l'activité commerciale, notamment par "l'implication des instances et associations professionnelles et celles de la protection du consommateur dans la définition des contours de cette activité".

"Certains doutes qui planent sur l'activité commerciale ces derniers temps ont conduit à un manque de confiance entre le commerçant et le consommateur, compte tenu des pratiques commerciales contraires aux valeurs de notre société", a-t-il relevé.

S'adressant aux membres de l'UGCAA, M. Zitouni a indiqué :"nous comptons sur vous en tant que partenaires sur le terrain pour la promotion de l'activité commerciale et le renforcement des valeurs d'intégrité et de transparence", les appelant toutefois à faire preuve d'honnêteté avec les partenaires commerciaux, y compris les consommateurs et éviter la spéculation et la flambée des prix injustifiée de tous les produits sans exception.

"La préservation du pouvoir d'achat des citoyens est aussi la responsabilités des commerçants", a-t-il estimé.

Evoquant la feuille de route du secteur, M. Zitouni a rappelé la création des marchés de vente de gros, d'espaces de commerce et de plateformes logistiques à proximité des grandes villes, l'objectif étant de garantir la continuité de l'approvisionnement et la lutte contre la spéculation, a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, le ministre n'a pas omis de mettre en exergue "le sens de responsabilité de l'ensemble des commerçants intègres qui font prévaloir l'intérêt du citoyen à leurs intérêts personnels".

Mettant en avant "l'importance majeure" de la numérisation, le ministre a appelé l'UGCAA à apporter sa pierre à l'édifice en tant que partenaire dans le processus de généralisation des modalités du e-paiement dans tous les genres de commerce et ce à travers la sensibilisation des commerçants à la nécessité d'adopter ces modalités dans leurs transactions.

D'autre part, M. Zitouni a rappelé les démarches de son département ministériel qui s'attelle actuellement, en coordination avec tous les secteurs concernés, à élaborer des plans numériques de suivi du circuit de distribution de tous les produits de large consommation, en fixant les capacités productives effectives de tous les produits fabriqués localement à travers l'ensemble des wilayas.

Il s'agit de démarches susceptibles de "favoriser la prise de bonnes décisions en termes d'approvisionnement, de régulation du marché et de maîtrise de l'importation, en fixant les taux complémentaires de la production nationale", a-t-il fait savoir.

Un recensement global des capacités productives a été lancé le 7 mai en cours pour une durée de 45 jours, a indiqué M. Zitouni, soulignant que les résultats seront annoncés dès la fin de l'opération.

Le ministre a exprimé sa disponibilité à écouter les préoccupations et propositions fournies par tous les commerçants, associations professionnelles, associations de protection du consommateur et acteurs de la société civile, en leur qualité de "partenaires incontournables dans la concrétisation de la feuille de route tracée".

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra a affirmé l'engagement de l'Union "à accompagner le processus d'édification de l'Algérie nouvelle", estimant qu'il représente "un partenaire clé du ministère".

L'UGCAA a tenu la 4e session ordinaire de son Conseil national, avec la participation de 38 unions et fédérations nationales membres.

La session a été sanctionnée par l'adoption de la déclaration finale au cours de laquelle les participants ont mis l'accent sur l'importance de hâter la numérisation du secteur et de lutter contre le commerce parallèle.