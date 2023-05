Afrique: Foire - La FIM investit au vert

Coup d'envoi de la 17ème édition de la foire internationale de Madagascar (FIM) au Forello Expo Tanjombato, hier. Elle incorpore les concepts d'inclusion, des jeunes aux femmes en passant par l'éco-responsabilité.

Elle réunit 250 exposants répartis dans 360 stands, des entreprises de toutes les tailles issues de plusieurs secteurs d'activités, dont l'artisanat qui fait son entrée dans le bal cette année. Parmi eux, des exposants étrangers venus de l'île Maurice, de la Réunion, de Mayotte, des Comores, de la Malaisie, de l'Indonésie, d'Inde et de la Chine.

« Ils sont là pour tisser des relations d'affaires avec des entreprises malgaches. Ils cherchent des distributeurs, des fournisseurs et des porteurs d'affaires dans notre pays » explique Harilala Ramanantsoa, organisateur. Ce carrefour des femmes et des hommes d'affaires est ouvert à une cinquantaine de jeunes entrepreneurs malgaches en quête de marchés mais également de conseils de la part de leurs pairs et des visiteurs.

Un espace leur est dédié dans la zone d'exposition. 14 femmes entrepreneures, antennes régionales du réseau Femmes entrepreneures de Madagascar sont également venues. « Elles sont là pour valoriser les efforts au quotidien pour garder nos entreprises debout et pour monter notre courage, malgré tout » souligne Harilala Ramanantsoa.

Du nouveau

À partir de cette édition, la FIM s'organise désormais sous l'égide de l'enseigne Hazovato Forello, qui a repris les activités de l'organisateur historique l'Agence Première ligne. En outre, l'événement est redoré en vert, conjoncture ou tendance oblige, mais en tout cas c'est du nouveau et chacun y trouve son compte. « Nous avons plus de 80 exposants qui ont manifesté leur engagement éco-responsable, il y a également ceux qui font de l'écoresponsabilité leurs activités » s'émerveille Harilala Ramanantsoa.

D'ailleurs, le bâtiment de la zone d'exposition Forello Expo est totalement alimenté en énergie et les structures sont entièrement faites en boiserie issue de la reforestation. « Nous sommes ici en quête de visibilité, mais nous en profitons pour faire de la sensibilisation à l'endroit des entreprises exposantes ici qui n'ont nécessairement pas pour le moment le souci de préservation de l'environnement, rentabilité oblige » lance Émilie, dirigeante d'une enseigne de recyclage de déchets d'entreprises.

Trophée des jeunes entrepreneurs

Le coup d'envoi de la 17ème édition de la FIM a été l'occasion pour la remise du Trophée du Jeune Entrepreneur 2022 de la BNI Madagascar. Ranto Mamelonarivo Andriambololona, CEO de HaiRun Technology et SmartPredict, oeuvrant dans la conception de solutions digitales pour les startups et le développement de solutions métiers créatrices de valeurs est sacré gagnant du concours TJE CROISSANCE PLUS édition 2022.

À cet effet, il se voit octroyer un crédit de 100 millions d'ariary à taux zéro par la BNI Madagascar. Ravoatra Rarivo, Gérant Associé de Honey of Madagascar, miellerie agréée pour l'exportation de miel, est le lauréat du concours TJE STARTUP, édition 2022. Il obtient ainsi un crédit de 50 millions d'ariary à taux zéro et un service d'incubation et d'accompagnement de NEXTA pour une période de 12 mois.

Par ailleurs, Anthony Ludovic Andrianandraina de Green Impact à la deuxième place et Lovatiana Rakotondramanana de Lovainjafy, à la troisième position du STARTUP TJE bénéficient respectivement de 6 mois et 3 mois d'incubation.