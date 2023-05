Ile Maurice: Me Rama Valayden libéré

Me Rama Valayden a comparu en cour de district de Port-Louis où une accusation provisoire de «conspiracy to pervert the course of justice » a été logée contre lui. L'avocat a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir signé une reconnaissance de dettes de Rs 20 000. La cour ne lui a cependant pas imposé de caution.

Son avocat, Me Jacques Panglose, a logé une motion pour la radiation des charges, une motion qui sera débattue le mardi 16 mai. Me Panglose argue que la Special Striking Team, qui avait arrêté l'avocat plus tôt, est déclarante dans cette affaire et qu'elle ne peut enquêter sur une affaire pour laquelle est elle-même est déclarante.