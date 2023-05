Ile Maurice: Lynchage mortel à Vallée-Pitot - Retour sur l'itinéraire du propriétaire du 4X4

Soupçonné d'être le meneur et le commanditaire de l'enlèvement et du meurtre d'Imran Hossenbaccus, dans la nuit du vendredi 5 mai, Jamil Hisamdy a donné son «defence statement» à la Major Crime Investigation Team (MCIT) hier, en présence de ses hommes de loi, Meᣵ Arshaad Inder et Inas Sambon.

En état d'arrestation et sous le coup d'une accusation provisoire de «murder», l'habitant de l'avenue Manguier à Quatre-Bornes a été appelé à donner des explications quant à ses activités le jour du crime survenu à Vallée-Pitot.

Tout d'abord, Jamil Hisamdy a expliqué aux enquêteurs qu'il travaille comme agent de sécurité dans un supermarché à Vallée-des-Prêtres et qu'il fait également du travail social en conseillant les jeunes pour les aider à s'éloigner du fléau de la drogue. «C'est un travail que je fais avec l'aide de quelques amis à Vacoas et à Port-Louis. Mais la dernière fois que je les ai vus, c'était le jour de la fête d'Eid», a-t-il indiqué au sujet de sa relation avec «ses amis» de Port-Louis.

Concernant son emploi du temps, le vendredi 5 mai il a répondu qu'il est allé travailler au supermarché et que le suspect, connu sous le nom de Wazeem Lalloo, lui aurait demandé de lui prêter son 4x4 de la marque Isuzu de couleur noire, vendredi vers 19 heures. «J'ai l'habitude de prêter mon véhicule à mes connaissances. Wazeem Lalloo est un ami de Plaine-Verte et li dit mwa li bizin loto pu tir enn dimounn dan enn difikilté. Mo pann demand li plis détay lor la ou kot li pe alé. Li finn rétourn mwa 4x4 ant 8h45 ek 9h15 pm et li ti ansam ek so frér Washim Lalloo», a poursuivi Jamil Hisamdy, qui dit avoir par la suite déposé sa fiancée chez elle avant de rentrer chez lui.

Le lendemain, soit le samedi 6 mai, jour du décès de la victime, Jamil Hisamdy a soutenu qu'il est allé travailler au supermarché avant de se rendre à un concert au Green Village, Le Morne vers 15 heures où il assurait la sécurité. «J'ai pris mon 4x4 pour aller au travail et je suis rentré vers 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Trois heures après, la police dont ceux de la Criminal Investigation Division du Nord m'ont informé que mon véhicule est impliqué dans une affaire de meurtre.» D'ajouter qu'une fouille avait été effectuée dans ledit véhicule où un couteau a été retrouvé. «C'est un couteau de pêche que je ne garde pas dans la boîte à gants pour éviter qu'un enfant ne le trouve et se blesse. Quant à la victime Hossenbaccus, je ne sais rien de cette affaire de meurtre», a maintenu le suspect aux enquêteurs.

Jamil Hisamdy a été examiné par un médecin et a donné un échantillon de son ADN ainsi que les vêtements qu'il portait, le 5 mai, pour être analysés. Ses appels téléphoniques seront également passés à la loupe.

Après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis, Jamil Hisamdy reste en détention jusqu'à sa prochaine comparution le 15 mai. Par ailleurs, une fouille a été effectuée hier à Cassis chez Washim Lalloo, accusé de meurtre. Cela, en présence de son avocat Shahzaad Mungroo. Selon nos informations, aucun objet incriminant n'a été retrouvé. Selon nos recoupements, huit autres suspects sont dans le collimateur de la MCIT.