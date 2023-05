Ile Maurice: Taekwondo - Championnats 2023 - Compétition réussie pour les 50 ans de la discipline au pays

Ce n'est pas autour d'un gâteau mais lors d'une compétition dans un gymnase que les 50 ans du taekwondo mauricien ont commencé à être célébrés, le dimanche 7 mai.

500 participants, filles et garçons, ont pris part à ces championnats de poomsae et de kyorugi (combat). Et ce, devant les yeux éblouis du Grand Maître Mario Hung Wai Wing, le père du taekwondo mauricien.

Il est difficile de mentionner le nom de tous ces participants tant ils étaient nombreux et déterminés à faire le maximum dans leurs catégories respectives. Toutefois, que ce soit d'un point de vue technique, en poomsae ou au niveau de combats, on s'est rendu compte des progrès accomplis par les taekwondoïstes mauriciens. « Je suis pleinement satisfait de la manière dont se sont déroulés ces championnats.

Mais comme je suis quelqu'un de très exigeant (Ndlr : dit avec le sourire), je dirais que les taekwondoïstes peuvent encore s'améliorer. La perfection n'a pas de limite » dit le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, 9e Dan, très heureux de la tenue de cette compétition, le 7 mai dernier, au Gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas.

Pour sa part, le Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang, 8e Dan de Taekwondo, a exprimé sa satisfaction de voir les tout-jeunes pratiquer un taekwondo moderne : « Les jeunes sont en train de découvrir le poomsae sportif. Les jeunes qui montent ne travaillent plus à l'ancienne. On peut faire la même analyse pour ce qui est des combats. Toutefois, il y a encore un travail à abattre. C'est un entraînement spécifique, différent du poomsae. Enfin, le bilan de ces championnats est positif mais il faut continuer le travail ».

Cela dit, il faut souligner la bonne prestation des Rodriguais emmenés par Laval Plaiche. Selon le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, ces derniers ont une marge de progression devant eux. « Au niveau des combats, les Rodriguais nous montreront des choses encore plus extraordinaires dans deux ans, s'ils continuent comme ça. Ils pourraient même dépasser les taekwondoïstes mauriciens » dit le père du taekwondo mauricien et africain. A noter que le ministre des sports, Stephan Toussaint, était présent lors de l'ouverture des championnats.

Mario Hung Wai Wing : « La relève est assurée »

« Quand je vois le nombre d'adhérents qui font leur demande aux clubs de taekwondo à Maurice. Quand je vois tous ces jeunes pratiquer le taekwondo, à Maurice comme à Rodrigues où pas moins de 11 clubs sont implantés, je peux dire que l'avenir est assuré » dit le Grand Maître Mario Hung Wai Wing.

Le taekwondo mauricien aujourd'hui, c'est 50 clubs réunis. Ils représentent environ 5000 sociétaires de taekwondo actifs dans les clubs à Maurice. Du premier dojan ouvert début mai en 1973 - dans la cure d'une église anglicane à Plaine Verte - à ceux de Rodrigues jusqu'aujourd'hui, Mario Hung Wai Wing retrace en quelques mots les 50 ans d'existence de la discipline qu'il a implantée chez nous.

« En 1973, je souhaitais que le taekwondo ait une longue vie mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une telle réussite 50 ans après. Nous avons assuré la promotion du taekwondo de plusieurs façons. Dans les collèges (Lorette et Queen Elizabeth College, pour les classes de SC à HSC) dans certaines usines de la Zone Franche, ainsi que dans la force policière.

Ajoutons à cela que nous avons ouvert plusieurs clubs et succursales dans l'île et à Rodrigues » déclare le pionnier du taekwondo mauricien. Celui-ci ajoute aussi les réussites de taekwondoïstes mauriciens sur la scène africaine ou internationale. Parmi les noms cités, nous retenons ceux de Sylvestre Yang Too Sang, plusieurs fois finaliste aux mondiaux de poomsae et médaillé d'or tant aux Jeux des Iles à Madagascar en 2007 et aux championnats d'Afrique dans la Grande Ile en 2012.

Mario Hung Wai Wing pense encore à d'autre taekwondoïtes qui ont brillé, dans les années 2000, en Afrique comme Barlène Marday (médaille de bronze au World Taekwondo President Cup au Maroc) ou James Patterson, médaillé en combat, à des championnats à Singapour, durant cette période. Mario Hung se souvient d'eux, oublie parfois quelques noms tout en demandant aux autres de les lui rappeler. Pour lui, ils ont aussi contribué3 faire du taekwondo mauricien ce qu'il est aujourd'hui.

Enfin, Mario Hung Wai Wing annonce que les célébrations marquant le 50e anniversaire du taekwondo mauricien s'achèveront entre le 3 et 10 décembre au stade Anjalay. « Des milliers de taekwondoïtes seront présents sur la pelouse de ce stade » précise-t-il.

Vainqueurs dans les catégories suivantes:

MALE COLOUR BELT POOMSAE

Para Taekwondo - Espiegle Joseph - Rodrigues

White belt 9-10yrs -Aditya Iteea - Riviere des Anguilles SD Academy

White belt 11-12 yrs- Espiegle Darnel -Rodrigues

Kids 9-11 yrs - Divyesh Kurnauth -Le Hotchet TKD Club

Cadet 12-14yrs - Mohammad Abbas -Black Horse TKD Club

Juniors 15-17 yrs - Marla Jean Bernard - Rodrigues

Seniors 18-30 yrs - Si Ru Kang - TKD Sports Club Rose Hill

Senior 31yrs and above - Sanju Kamdu -Riviere Des Anguilles SD Academy

FEMALE COLOUR BELT POOMSAE

Para Taekwondo - Begue Jane Stelly -Rodrigues

White belt - 9-10yrs - Isha Jeetoo - Tigers TKD Club Highlands

White belt 11-12 yrs - Shaelin Kamudu - Riviere des Anguilles SD Academy

Kids 9-11 yrs - Chetnandinee Aleear - Triolet TKD Club

Cadet 12-14yrs

Juniors 15-17 yrs - Sanchurn Kritika - Eau Coulee TKD Club

Seniors 18-30 yrs - Anne Julie Cesar - TKD Sports Club Rose Hill

Senior 31yrs and above -Nooreena Goburdhun -Citadel TKD Academy

9-11 yrs - White - Lochee Loshini - Le Hochet

9-10 years - Yellow Belt -Shanayaah Aglae

Red belt - Jeewon Yashika Devi

12-14 yrs - blue belts -Saumya Choudhary - Empire Gym

9-11 -Red Belt - Heerah Breety

9-11yrs - Blue belt - Tusmi Dar

9-10yrs - Yellow Belt - Leishika Balloo

12-14 yrs - Yellow Belt -Lochee Lushini

MALE BLACK BELT

Cadet 12-14yrs - Tanveer Bhagwan - Triolet TKD Club

Juniors 15-17 yrs - Tishal Beegadhur - Tigers TKD Club St Paul

Seniors 18-30 yrs - Ruhee Ruhan - Eau Coulee TKD Club

Senior 31yrs -40 - Sarwan Bangar -Riviere des Anguilles SD Academy

Senior 41 and Above - Ruhee Rosan - Eau Coulee TKD Club

FEMALE BLACK BELT

Cadet 12-14yrs - Lakshita Leiisha Marday -Black Horse TKD Club

Juniors 15-17 yrs - Etty Heshni Shekina - Le Hochet TKC Club

Seniors 18-30 yrs -Ramsurrun Roma - Eau Coulee TKD Club

Senior 31yrs and above - Echazar Jannoo Darlene - La Cure Sylvestre

KYORUGI (COMBAT) MALE

-12 Yrs 30-34kg - Speville Ezekias - Rodrigues

-12 Yrs 35-39kg - Hojesh Bissoonauth - Tigers TKD Club St Paul

-12 Yrs 35-39Kg - Aneesh Poonee - Castel TKD Club

-12 Yrs 40-44kg - Nathan Cecile -TKD Sports Club Rose Hill

-12Yrs 50 Kg Plus - Swee Evans

14-16 yrs - Less than 49kg -Zayyaan Toonah- Warriors TKD Club

14-16 yrs - 49-53 kg - Akilesh Ramkeawon - Tigers TKD Club St Paul

14-16 yrs - 49-53 - Devej Oogarah - Empower TKD Club

14-16 yrs - 54-58 kg - Ibrahim Wazenkan - TKD Sports Club Rose Hill

14-16 yrs - 54-58 kg - Inur Rohan - Roche Noires

Senior less than 54kg - Axell Rousetty - La Tour Koening

Senior 54-59kg - Ruhan Ruhee -Eau Coulee TKD Club

Senior 60-67 kg - Alexandre Derugere - La Cure Sylvestre

Senior 67 kg - Malot Lagess - Riviere Noire

Senior 68-74kg - Bernard Jean Marlah - Rodrigues

Senior 75-82kg- Damien Yerriah - Eau Coulee TKD Club

Senior 83-87kg - Kavish Ramsurrun - Eau Coulee TKD Club

Senior 87 Plus - Chintaram Jason -Vacoas TKD Club

KYORUGI FEMALE (COMBAT)

13-14yrs - 39-41kg -Bhoomie Bulye - Mahebourg TKD Club

13-14yrs - 42-45kg - Swamber Elliana - Tigers Taekwondo Club St Paul

13-14yrs - 46-49kg - Soobah Tishna - Tigers TKD Club Highlands

15-16yrs - 42-45kg - Gour Bavishka - Triolet TKD Club

15-16yrs - 46-49kg - Lakshita Beerodhee- Flacq TKD Club

Senior Less than 49kg -Sin Hon Mean Jade -Le Hochet TKD Club

Senior 49-54 kg - Shaili Tapsee -Tigers TKD Club St Paul

Senior 55-62kg -Lavenerable Kacey - La Cure Sylvestre et Taniah Haleem - GRNW TKD Club

Senior 63kg plus - Ashura Fatemamode - Century Welfare