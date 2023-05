Burundi: OGC Nice - Fin de saison pour Youssouf Ndayishimiye ?

En conférence de presse avant le match face à Strasbourg, Didier Digard a annoncé un possible forfait jusqu'à la fin de saison de son défenseur Youssouf Ndayishimiye.

Ce samedi à 17 heures, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1. Si l'OGCN n'a plus grand chose à jouer cette saison, le RCSA doit encore batailler pour son maintien.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach Didier Digard a fait un point sur l'état de son groupe. Il a apporté quelques bonnes nouvelles, mais aussi des moins bonnes concernant quelques joueurs.

Nicolas Pépé (genou) et Youssouf Ndayishimiye (entorse genou) seront toujours absents. Pour ce dernier, le coach a précisé qu'il « jouait blessé. Ça ne s'est pas empiré mais c'était quelque chose de très compliqué à la base. Comme c'est un grand compétiteur et il avait à coeur qu'on puisse durer dans cette Coupe d'Europe et nous aider le plus possible. C'est devenu une zone sensible, et on ne peut prendre zéro risque, c'est devenu trop dangereux. Ça prendra le temps que ça prendra, si on ne doit pas le revoir cette saison on ne le reverra pas : il n'y a aucun souci là-dessus tant qu'il reprend la saison prochaine à 100% ». a déclaré Digard, indique Madeinfoot.