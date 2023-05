Tunisie: Un nouveau câble sous-marin entre le pays et l'Europe pour améliorer la connectivité Internet

Un nouveau câble sous-marin reliant la Tunisie (Bizerte) à l'Europe, via la ville française de Marseille, sera déployé en vertu d'un accord signé, jeudi, 11 mai 2023, par Orange Tunisie et Medusa Submarine Cable System, opérateur d'infrastructures sous-marines indépendant en Méditerranée.

Ce câble sera construit dans le respect des normes et règles internationales les plus récentes et bénéficiera aux acteurs socio-économiques de la Tunisie, indique un communiqué rendu public sur le site de Medusa. https://medusascs.com/news/.

Conçu à partir des dernières technologies de fibre optique sous-marine, ce câble offrira également, une nouvelle solution de connectivité à très haut débit et améliorera la sécurité de la connectivité Internet existante.

Medusa sera ainsi, le premier et le plus long câble sous-marin à relier tous les pays de la Méditerranée. Plus précisément, le système reliera les deux rives de la Méditerranée et ira de Lisbonne à la ville égyptienne de Port Saïd, en passant par plusieurs pays méditerranéens, selon la même source. Il comportera 16 points d'atterrissage dans différents pays, dont le Portugal, le Maroc, l'Espagne, l'Algérie, la France, la Tunisie, l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Égypte.

D'une longueur de plus de 8 000 km, cette nouvelle infrastructure apportera de la diversité et une route supplémentaire composée de plusieurs paires de fibres d'une capacité de 20 térabits chacune afin de répondre aux besoins croissants de la Tunisie en matière de connectivité. La mise en oeuvre est prévue pour la fin de l'année 2025.