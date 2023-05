Tunisie: Faycel Mejri expose à la Galerie d'art Alexandre Roubtzoff, du 13 mai au 3 juin 2023 - «Hymne d'une nation»

L'ensemble de l'exposition baigne dans une cohérence absolue qui associe esthétique et narration. Chaque oeuvre peut être vue comme un fragment d'une histoire plus grande, une histoire que l'artiste partage avec ses spectateurs.

La Galerie d'art Alexandre Roubtzoff accueille dans ses cimaises la première exposition personnelle de l'artiste Faycel Mejri, intitulée « Hymne d'une nation». Cette exposition explorera le thème de la mémoire et de l'enfance à travers des peintures émouvantes et ingénieuses. Les tableaux, réalisés avec une technique mixte qui associe peinture à l'huile, acrylique et crayon, offrent un style graphique visuellement intéressant et une émotion profonde.

Faycel Mejri est un personnage sensible et cela se reflète à travers ses oeuvres. Les sujets sont représentés avec une grande attention aux détails, à la fois dans les couleurs vives et dans le dessin soigné. Les tableaux binaires de Faycel Mejri dépeignent toutes sortes d'écarts: celui des couleurs et des valeurs, des enfants et des vieillards, du proche et du lointain. Le tout est tenu en communion par un étrange continuum : la colle invisible du temps.

Le vernissage aura lieu le 13 mai à partir de 18h30 et l'exposition se poursuivra jusqu'au 3 juin 2023. L'ensemble de l'exposition baigne dans une cohérence absolue qui associe esthétique et narration. Chaque oeuvre peut être vue comme un fragment d'une histoire plus grande, une histoire que l'artiste partage avec ses spectateurs. Les oeuvres de Faycel Mejri offrent une expérience artistique immersive et captivante en alternant entre la figuration et l'abstraction.

Faycel Mejri est un artiste plasticien talentueux et innovant, dont le choix est celui du choc, du pourquoi pas, des chemins de traverse, d'un explorateur de nouvelles voies, sans cesse à l'affût de la trouvaille. Cette exposition est donc une occasion rare de découvrir son travail. «Hymne d'une nation» est un chant de l'innocence, de l'enfance campagnarde qui remonte en souvenirs d'un quotidien laborieux mais simple, égayé par les jeux du chemin de l'école émancipatrice.

Les peintures de l'artiste questionnent la nation, l'identité et la pluralité de manière subtile, sans tomber dans la bavardise. Le moment présent et le passé s'entremêlent et se superposent dans une narration du souvenir toujours présent.

Cette exposition est une occasion rare de découvrir le travail d'un artiste plasticien talentueux et innovant. Faycel Mejri offre une expérience artistique qui plaira à tous les amateurs d'art et qui enrichira certainement leurs collections.