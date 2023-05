Maroc: Abdelaziz Ouenza - Les créations sur Internet ne sont pas toujours prises au sérieux

Les créations numériques ne sont pas toujours prises au sérieux, a affirmé le rappeur marocain Abdelaziz Ouenza, alias "Ouenza".

"Les jeunes se servent énormément des réseaux sociaux et de ce pont qui permet un peu de transmettre ce que l'on veut comme message mais malheureusement on n'est toujours pas pris au sérieux (...)", a souligné Ouenza lors de la conférence de presse dédiée à la présentation du Festival MOCA (Movement Of Creative Africas), tenue mercredi à la Villa des Arts à Rabat. "Je prends l'exemple de mes parents (...) si quelque chose qui se fait sur Internet n'est pas prise au sérieux", a-t-il avancé, plaidant pour combattre cette idée.

Internet représente de plus en plus ces jeunes, a fait observer ce rappeur qui a obtenu un master en informatique avant de se lancer dans le monde du rap. "Il faut prendre en considération ces réseaux sociaux, cela nous a permis de transmettre des messages très forts notamment durant la période du COVID", a-t-il relevé.

"En tant qu'Africain et marocain, je ne me vois pas faible devant des gens d'autres nationalités (...) j'ai la culture, l'éducation et le courage et ce qui me manque c'est juste un peu d'espoir, a-t-il dit.

La 8ème édition du Festival MOCA se déroulera du 18 au 20 mai courant à Rabat sous le thème "Pour un Made in Africa durable".