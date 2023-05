Rwanda: Décentralisation - Le Rwanda disposé à partager son expérience avec le Congo

La coopération décentralisée a été au centre des échanges entre le ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local, Juste Désiré Mondelé, et l'ambassadeur du Rwanda en République du Congo, Mutsindashyaka Théoneste.

Dotée d'une riche expérience dans le domaine de la décentralisation et du développement local, la République du Rwanda entend apporter son expertise au Congo. « Nous avons parlé de beaucoup de choses, j'ai demandé à monsieur le ministre de faire en sorte qu'il y ait une délégation congolaise composée, entre autres, des élus locaux en vue de se rendre au Rwanda pour échanger avec leurs homologues rwandais et voir là où nous en sommes en matière de décentralisation. Nous avons fait quatre ou cinq phases, maintenant nous sommes au niveau de la dévolution, une étape où les entités décentralisées sont autonomes administrativement et financièrement », a expliqué Mutsindashyaka Théoneste à sa sortie d'audience.

Ce genre d'échange permettra, à en croire le diplomate rwandais en poste à Brazzaville, aux gens de se connaître et de partager leurs expériences pour une coopération gagnant-gagnant entre les deux pays en matière de décentralisation. Juste Désiré Mondelé et son hôte ont, par ailleurs, évoqué la question de la coopération décentralisée, avec un accent particulier sur le jumelage entre les entités décentralisées du Rwanda et celles de la République du Congo.

« Nous avons déjà commencé avec la commune de Madingou qui a voulu se jumeler avec le district de Huye, dans la province du Sud du Rwanda. Il y a aussi l'expression d'intérêt de la province de l'Est du Rwanda vers le département de la Bouenza. Donc, c'est cette coopération décentralisée que nous appelons la diplomatie populaire pour que les citoyens congolais puissent bien connaître les citoyens rwandais pour travailler ensemble dans le jeu gagnant-gagnant », a conclu Mutsindashyaka Théoneste.