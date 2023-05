Afrique: Ressources halieutiques - La création d'un observatoire des pêches envisagés dans le pays

La réunion de lancement du projet de mise en place d'un observatoire et la promotion de la transparence, du dialogue et du partage d'informations avec le public en matière de gestion durable des ressources halieutiques au Congo a eu lieu le 11 mai, en présence d'Antoine Missamou, directeur interdépartemental de la Pêche et de l'Aquaculture de Pointe-Noire-Kouilou, point focal dudit projet.

L'activité fait partie du projet d'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo, fruit de la coopération entre le gouvernement, l'Union européenne (UE) et l'Agence française de développement (AFD).

Le suivi, le contrôle et la surveillance sont une des composantes du projet. Son objectif principal est de promouvoir la transparence dans le secteur de la pêche par la mise en place d'un observatoire visant le partage, avec la société civile, de l'information sur les conditions d'exploitation des ressources halieutiques au Congo. Cette mission a aussi pour objet d'analyser les enjeux de transparence et d'accès à l'information liées au secteur de la pêche dans le pays par rapport aux conventions internationales (FAO, Nations unies) dont le Congo est signataire et plus précisément par rapport aux standards de la Fisheries tranparency initiative.

L'élaboration d'un état de besoin en formation de la société civile et autres acteurs publics (justice, environnement, secteur privé etc.) sur les thématiques de pêche y compris la réglementation des pêches font aussi partie de la mission. «Les mécanismes et outils de dialogue et d'accès à l'information sur le long terme sont discutés et validés par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et la société civile. Une plateforme digitale/site internet destinée à la mie en ligne des informations sur la pêche est conçue et fonctionnelle, les informations sur la pêche sont collectées et mises en ligne sur le site internet et diffusées via d'autres outils de partage d'information; des actions de communication sont menées pour rendre visible l'action publique en matière de gestion durable des pêches », a précisé Babacar Ba, expert technique international, présentant les mission de la composante Suivi, contrôle et surveillance.

En attendant la mise en place de l'observatoire des pêches, la mission est menée par le groupement Ku Vub (Pratiquer la pêche en langue locale vili). Un groupement composé de l'association la Bouée couronne, l'Association des patrons pêcheurs et de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo. « L'approche méthodologique de cette mission intègre la démarche globale systémique, avec la revue bibliographique, enquêtes, focus groupes, interviews des informateurs clés, visites des sites, et une approche participative qui nécessite l'implication des principaux acteurs clés du système de la pêche dans l'analyse des problèmes et la recherche des solutions », a précisé Dr Aimé Patrick Massamba-Lola du groupement Ku Vub. La fin des activités menées par ce groupement est fixée pour fin 2024.