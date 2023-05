Congo-Kinshasa: Musique - « Tokooos » de Fally Ipupa certifié disque de platine à l'export

La nouvelle performance de l'Aigle, publiée le 10 mai par le Centre national de la musique et relayée par la star lui même sur les réseaux sociaux, émane des écoutes à l'international des artistes produits en France, en partenariat avec le Syndicat national de l'édition phonographique.

Jubilation totale des fans et de l'équipe managériale de Fally Ipupa après la certification disque de platine dès sa publication sur les différents comptes du chanteur. Une annonce qui a fort réjoui mais n'a pas manqué de surprendre plus d'un, comme relevé par le tweet d'un internaute se demandant comment Tokooos en serait arrivé là sans être passé par le disque d'or. Soulignons que la certification disque de platine fait référence à 100 000 ventes et l'or à la moitié, soit 50 000. De tweet à tweet, la réponse à cette interrogation ne s'est pas faite attendre de la part de la star. Savoir qu'il n'avait pas été fait d'écho de la précédente de sorte que l'actuelle paraît comme sortie de nulle part alors qu'il n'en est rien, l'album a traversé les échelons dans l'ordre. Les « certifications Export ne se font qu'une fois seulement par année et il y a une date spécifique pour présenter les relevés de ventes. Nous avons manqué de le faire quand l'album était encore à plus de 50 000 ventes. L'album a atteint les 100 000 lors de sa certification, d'où c'est le platine direct » qui est annoncé, a-t-on expliqué.

Rappelons ici qu'en octobre 2022 avait, en effet, été certifié disque d'or en France équivalent à 50 000 albums vendus sur le territoire de ce pays. C'est dire combien cet opus de 2017 a marqué le territoire de l'Aigle qui plane sur la musique congolaise avec de réels ancrages à l'international. Fally Ipupa, adulé en Afrique, a fini par prendre un envol qui le porte au-delà de la terre de ses ancêtres et même de son continent. Les ventes records qu'il affiche sont à la mesure du succès qui accompagne ses différents concerts en République démocratique du Congo et presque partout en Afrique, tout comme en France. L'on se souvient de sa prestation légendaire d'avant la covid, en février 2019, à Accor Arena, très médiatisée qui avait fait échec à la détermination des combattants de l'empêcher coûte que coûte de se produire. L'Aigle est prêt à récidiver avec son prochain show du 25 novembre à La Défense Arena dont la billetterie a déjà littéralement explosé. L'interprète de Kiname se prépare d'ores et déjà à se produire face à 40 000 fans qui ne demandent pas mieux.