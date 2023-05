Angola: Le Centre photovoltaïque réduit les difficultés d'approvisionnement en énergie

Saurimo — Après la conclusion des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Lunda Sul, d'une capacité de 26,9 mégawatts, les difficultés d'approvisionnement en électricité à Saurimo seront atténuées, a déclaré vendredi le gouverneur local, Daniel Neto.

Avec une population estimée à plus de 534 000 habitants, la ville de Saurimo est alimentée en 39,5 mégawatts d'énergie, fournis par les centrales thermiques de Nhama et Txicumina.

S'exprimant à l'issue de la visite de jeunes de différentes organisations aux travaux en cours dans la ville de Saurimo (la centrale photovoltaïque, la cité-dortoir et le campus universitaire) à son invitation, le dirigeant a fait savoir que la ville avait toujours des restrictions sur la fourniture d'énergie, compte tenu de la faible disponibilité de ce service.

Selon Daniel Neto, le projet susmentionné s'ajoute à d'autres existants que le ministère de l'Énergie et de l'Eau a pour la province de Lunda Sul, dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, Daniel Neto a déclaré que le problème était lié au manque d'installations pour abriter l'Institut polytechnique supérieur de Lunda Sul, qui fonctionne dans le même bâtiment où sont également dispensés les cours de l'enseignement général.

Cependant, avec l'achèvement des projets d'agrandissement et de construction d'écoles, dans cette première phase comprendra la construction de 42 salles de classe, huit laboratoires bien équipés pour les différents cours techniques, ce qui garantira en quelque sorte une formation de qualité.

Daniel Neto a déclaré que les visites s'inscrivaient dans le cadre du programme de gouvernance participative et inclusive, dans le but de rapprocher de plus en plus les citoyens de pouvoir comprendre efficacement les investissements que l'exécutif réalisait en faveur du développement de la province.

Afin d'accélérer les travaux, selon le responsable, lesdites entreprises embaucheront davantage de main-d'oeuvre, notamment locale, afin que les travaux soient livrés dans les délais prévus, 2024, et soient au service de la population.

L'Institut Supérieur Polytechnique de Lunda Sul dispose actuellement de 14 salles de classe propres et de six autres partagées avec l'école du deuxième niveau. Il dispense des cours d'administration et gestion, d'histoire, de géographie, les mathématiques, la géologie et les mines, l'électromécanique, la construction civile, la métallurgie, l'informatique et les sciences infirmières.