Angola: Le ministre des Télécommunications exhorte les institutions à se conformer à la stratégie de communication de l'Exécutif

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a exhorté, ce vendredi, à Luanda, les institutions à se conformer à la stratégie de communication institutionnelle de l'Exécutif.

La position a été présentée lors de l'ouverture de la réunion méthodologique élargie de l'Exécutif sur la communication institutionnelle, après avoir mentionné qu'il est toujours important que les institutions assurent la mise en oeuvre d'actions et d'actes de communication, en agissant de manière planifiée, articulée et harmonisée.

Il a également rappelé que les actions devaient être dirigées non seulement vers les citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais aussi, de manière spécifique et régulière, vers les employés des institutions elles-mêmes.

Selon Mário de Oliveira, partager la proposition de stratégie de communication institutionnelle de l'Exécutif pour la période 2023/2027, vise à répondre aux besoins, attentes et intérêts de la communication institutionnelle.

"Nous avons l'intention de formuler des stratégies, des politiques de communication, des méthodologies et d'autres outils, à mettre en oeuvre par toutes les institutions qui composent l'écosystème de la communication institutionnelle", a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il a souligné que la nécessité de communiquer plus et mieux a conduit les gouvernements à investir dans des stratégies de communication institutionnelle, en vue d'atteindre un positionnement, une perception et une réputation positifs auprès des différents publics, capables de générer la confiance et de faciliter la réalisation de politique publique.

Par conséquent, a poursuivi le ministre, la stratégie de communication institutionnelle a été conçue pour être opérationnalisée de manière harmonieuse, avec la participation des institutions publiques les plus variées, telles que les départements ministériels, les gouvernements provinciaux, les missions diplomatiques, les institutions publiques stratégiques et autres.

Compte tenu du développement et de l'accélération mondiale du marché des technologies de l'information et de la communication, Mário de Oliveira a considéré l'engagement dans la formation spécialisée de l'homme comme un défi, compte tenu des énormes menaces.