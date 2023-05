Angola: Le MPLA déplore la mort du nationaliste Henrique Guerra

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a exprimé ce vendredi sa profonde consternation face au décès de l'écrivain et nationaliste Henrique Lopes Guerra, survenu le 9 mai, à Lisbonne, des suites de maladie, à l'âge de 86 ans.

Dans la note, cet organe du parti rappelle qu'Henrique Guerra était membre fondateur de l'Union des écrivains angolais, et est devenu célèbre dans la littérature, pour la manière unique dont il exprimait sa pensée et sa créativité à travers différents styles, des contes, des poèmes et essais, ce qui lui a valu une reconnaissance nationale comme l'un des écrivains les plus polyvalents de son temps.

Bureau politique du MPLA souligne que le nationaliste faisait partie de la génération culturelle, reconnue pour sa valeur transcendantale politique, sociale et culturelle, et avait ses empreintes digitales dans l'historique Boletim MENSAGEM, de la Casa dos Estudantes do Império.

En raison de sa participation à des actions politiques lors de la Lutte de libération nationale, en défense des idéaux du MPLA, Henrique Guerra avait été arrêté au Portugal entre 1964 et 1973.

Diplômé en ingénierie, il s'est également distingué en tant qu'universitaire, ayant enseigné à la Faculté d'ingénierie de l'Université Agostinho Neto, considérée par beaucoup comme le mentor de plusieurs générations d'ingénieurs avec des travaux accomplis et de haute reconnaissance dans l'histoire de l'Angola.

Dans l'univers de la littérature, la valeur de l'Henrique Guerra, entre autres qualités, est devenue éternelle avec la publication des oeuvres "A Cubata Solitário", "Alguns poemas", "Estrutura Económica e Classes Sociais", "O Círculo do Giz de Bombó » et « Três histórias populares ».

Pour cette raison, le Bureau politique du MPLA considère la mort d'Henrique Guerra comme la perte de l'un des maîtres les plus renommés de l'écriture angolaise, une icône respectable de la littérature angolaise et un expert dans le vrai sens du patriotisme.

Face à ce malheur, le MPLA, au nom de ses militants, amis et sympathisants, s'incline devant la mémoire de l'illustre défunt et adresse à la famille endeuillée, ses sincères condoléances.