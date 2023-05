Maroc/Cap-Vert: Match amical - Maroc vs Cap-Vert aura lieu le 12 juin à Rabat

La Sélection nationale marocaine « A », disputera un match amical, le 12 juin au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, face à son homologue capverdienne, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ce vendredi 12 mai.

Les coéquipiers de Romain Saïss prépareront ainsi leur confrontation avec l'Afrique du Sud, prévue pour le 17 du même mois au Soccer City Stadium de Johannesburg, renseigne sportle360.

Ce sera la quatrième fois de l'histoire que le Maroc et le Cap-Vert s'affrontent. La première remonte au 23 janvier 2013, à la CAN 2013, et s'est soldée par un nul (1-1). Les suivantes ont eu lieu les 26 et 29 mars 2016 (victoires par 1-0 à l'aller et 2-0 au retour), à l'occasion des éliminatoires de la CAN 2017, rappelle le média marocain.

Le tchadien Alhadji Allaou Mahamat sera l'arbitre centrale de cette rencontre amicale. Il sera assisté par le camerounais Elvis Guy Noupue Nguegoue et l'autre tchadien Issa Aya.