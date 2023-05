Mali: Point de presse de la Minusma du 11 mai 2023

communiqué de presse

Porte-parole : Fatoumata Sinkoun Kaba

Bonjour et bienvenus à notre point presse. Bonjour également aux auditrices et auditeurs de Mikado FM qui nous écoutent et merci pour leur fidélité. J'ai le plaisir de partager avec vous les éléments saillants des activités de la MINUSMA de ces deux dernières semaines.

Activités de la haute direction de la MINUSMA

Rencontre entre El-Ghassim WANE et une délégation du Fonds Monétaire International (FMI)

Comme à chaque point de presse, je vais commencer par quelques activités du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA.

Le 4 mai dernier, El Ghassim WANE, a eu deux rencontres importantes à Bamako.

La première était avec une délégation du Fonds Monétaire International (FMI). En abordant la question des facilités de crédit actuels qui pourraient être offertes aux États membres, y compris le Mali, la représentante du FMI a souligné le lien entre le mandat de la Mission et le travail du FMI, à savoir que les efforts de stabilisation de la MINUSMA jettent les bases du développement économique futur du Mali.

La seconde rencontre a eu lieu avec le Ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO pour discuter du soutien de la MINUSMA, notamment la Biennale culturelle et artistique qui aura lieu à Mopti du 6 au 16 juillet 2023, près de 10 ans après la dernière édition.

Le Ministre GUINDO a salué la « contribution précieuse » de la Mission à la paix à travers sa participation active à des événements importants, tels que le Festival sur le Niger à Ségou ou encore le Festival du Vivre-ensemble à Tombouctou.

Cette rencontre a également été l'occasion pour les deux parties d'aborder de nouveaux domaines de collaboration en matière de formation et de programmation culturelles dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti, Kayes et Koulikoro. Le Chef de la MINUSMA a ainsi réitéré l'engagement de la Mission pour faire de la culture et les expressions artistiques un des leviers de la Mission pour sortir le Mali de la crise.

El Ghassim WANE a ajouté que la stabilisation du Mali, qui est au coeur du mandat de la MINUSMA, ne pourra se faire sans l'implication pleine et entière des acteurs culturels. Il a souligné que depuis janvier, la MINUSMA a, dans ce domaine, mis en oeuvre près de 30 projets à impact rapide au profit d'environ 300 000 personnes vivant à Bamako, Gao, Kidal, Mopti et Tombouctou.

Communiqué du Comité local de suivi de la Transition au Mali

Sans transition, je vais vous parler de l'annonce de la tenue du référendum constitutionnel fixée au 18 juin 2023 par les autorités maliennes. A ce propos, le Comité local de suivi de la Transition au Mali dans un communiqué et le chef de la MINUSMA dans un tweet, se sont félicités de la fixation de cette nouvelle date.

A cet effet, le Comité local, « lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle apporte tout le soutien technique, logistique et financier nécessaire pour l'aboutissement de la Transition dans les délais convenus » a précisé le communiqué.

La MINUSMA et l'équipe pays des Nations unies continueront à fournir un soutien technique et logistique au référendum afin de favoriser le bon déroulement du processus. El Ghassim WANE s'est dit encouragés par le récent communiqué de la CEDEAO dans lequel l'organisation sous-régionale a exprimé son soutien au Mali.

Tout comme le Comité local de suivi de la transition au Mali dont la MINUSMA fait partie avec la CEDEAO et l'Union Africaine, il appelle la communauté internationale à soutenir le Mali sur les plans techniques et financiers.

Appui de la MINUSMA au processus électoral

A présent, je vais vous parler concrètement comment se matérialise la contribution de la MINUSMA au processus électoral.

L'appui de la MINUSMA s'inscrit en droite ligne des taches prioritaires énoncées par la Résolution S/RES/2640 (2022) des Nations Unies en son point 26.a.vi) sur son mandat, notamment le soutien à apporter au Gouvernement de Transition malien, pour la tenue d'élections libres et équitables, menées dans un environnement pacifique et de manière transparente et inclusive.

A cet effet, courant avril, la MINUSMA a appuyé la formation des membres du Collège et des chefs de départements techniques de l'AIGE à travers une formation dispensée par des experts électoraux nationaux. Cette formation sera suivie par d'autres, au bénéfice des membres des Coordinations régionales et des cercles de l'AIGE.

Par ailleurs, sur le plan technique, il est envisagé la mise à disposition du personnel électoral (des Assistants Electoraux) aux Coordinations régionales et des cercles de l'AIGE. C'est ainsi que la MINUSMA a déjà recruté 162 Assistants Electoraux et 20 Volontaires des Nations Unies, spécialistes électoraux.

Toutes ces recrues ont bénéficié de sessions de renforcement des capacités pour leur permettre d'accomplir leur mission technique d'assistance aux opérations électorales de la Transition en soutien aux Coordinations de l'AIGE sur l'ensemble du territoire.

Au niveau logistique, 162 véhicules seront loués et déployés dans les 20 régions et 156 cercles du pays pour accroître les capacités logistiques nécessaires aux activités électorales opérationnelles, y compris la distribution du matériel et des documents électoraux.

Un mécanisme de veille permanente et de réponse immédiate aux demandes opérationnelles de l'AIGE et de ses Coordinations sera mis en place au niveau de Bamako et dans les bureaux régionaux de la MINUSMA. Cet appui de la MINUSMA contribuera à l'organisation effective, sereine et à bonne date des scrutins de la Transition, en général, et du référendum en particulier, ainsi qu'à leur bonne gestion.

Incitation à la haine et à la violence contre les Casques bleus

Avant de poursuivre, je voudrais marquer un rappel important et rétablir un certain nombre de faits. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a récemment relevé sur les réseaux sociaux des accusations totalement infondées contre la Mission et d'autres propos préoccupants tenus par des individus ou entités donnés.

Formuler des critiques pour aider à améliorer l'efficacité de l'action de la Mission - ce dont nous nous félicitons au demeurant - et s'interroger sur l'adéquation de son mandat au contexte malien ou même contester pacifiquement la pertinence de sa présence sont une chose.

Mais mener des campagnes de désinformation et de mésinformation contre la Mission et inciter à la violence contre elle en sont une autre et constituent des actes inadmissibles. Elles rendent encore plus difficile la mise en oeuvre de notre mandat de soutien au Mali et à son peuple.

Elles mettent en danger la sécurité de nos personnels, tant nationaux qu'internationaux, mais également celle des communautés que nous nous employons à servir et à protéger dans la mesure de nos capacités, en coordination avec les Forces de défense et de sécurité maliennes et les autorités du pays.

Je rappelle que la MINUSMA est une expression concrète de la solidarité internationale avec le Mali et qu'elle travaille étroitement avec les autorités maliennes et en appui à leurs efforts.

Droits de l'Homme et Protection

Collaboration avec les Forces de défense et de sécurité pour les droits de l'homme

A la demande des autorités maliennes pour améliorer la situation des droits de l'homme, la MINUSMA poursuit ses efforts de renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) dans ce domaine.

Ainsi, 60 officiers de police judiciaire de différentes régions auront complété leur formation au Droit international des droits de l'homme aux termes de deux sessions, dont le premier a eu lieu du 2 au 4 mai. Celle-ci a permis à 30 FDS (Forces de Défense et de Sécurité) de se familiariser avec les normes et standards des droits de l'homme relatifs aux enquêtes policières y compris celles liées au genre et aux techniques d'enquête spéciales.

La formation se penche également sur les cas de violence sexuelle liée au conflit, les violations graves et les crimes impliquant des enfants. La seconde session est prévue du 27 au 29 juin prochain pour 30 autres participants, l'objectif étant d'augmenter progressivement le nombre d'officiers de police judiciaire ayant des connaissances en matière de droits de l'homme.

RSS (réforme du secteur de la sécurité) - DDR (désarmement, démobilisation et de réintégration)

Depuis avant-hier ici à Bamako, un atelier rassemble des acteurs du DDR et de la RSS, ainsi que leurs partenaires, pour échanger autour des développements politiques récents en matière de soutien des Nations unies dans ces secteurs. Avec un accent particulier sur les groupes armés désignés comme organisations terroristes, cet atelier qui se termine ce soir, vise à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés d'autres contextes pour mieux concevoir et mettre en oeuvre des politiques et des programmes efficaces de DDR et de la RSS ici au Mali.

Avec la participation des experts politiques de premier plan, des acteurs nationaux et internationaux, la concertation offre une plateforme de partage d'expériences et de points de vue sur ces questions cruciales. En fournissant aux acteurs du DDR et de la RSS les connaissances et les outils nécessaires pour réussir leur mission, cet atelier marque une étape importante dans les efforts visant à renforcer la stabilité et la sécurité au Mali.

Inclusion des femmes dans la lutte contre la prolifération des armes légères

Toujours dans le cadre de la RSS-DDR, il a aussi été question de Genre dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres (ALPC) du 2 au 4 mai 2023 à Koulikoro, près de Bamako. L'objectif était d'améliorer l'efficacité du contrôle de ces armes en impliquant de manière équitable et significative les femmes, et en prenant en compte leur protection, ainsi que celle des jeunes et des enfants.

Le Secrétariat Permanent du Cadre National de Lutte Contre la Prolifération des Armes légères et de Petit Calibre a initié cette rencontre, avec le soutien technique et financier de la MINUSMA. Au total, 14 femmes et 39 hommes, représentant la société civile, les fabricants d'armes traditionnelles, les chasseurs de la confrérie des Donsos, les transporteurs routiers et les agents de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, ont participé à l'atelier. Ils venaient des régions de Koulikoro, Bamako, Sikasso, Kayes et Ségou.

Appui au processus électoral

Appui aux forces de sécurité malienne (FSM) en vue des prochaines échéances électorales

Dans la perspective des prochaines élections, et pour outiller les Forces de sécurité maliennes à mieux exécuter leur mission, ici à Bamako, UNPOL a formé 21 policiers sur la sécurisation du processus électoral dans le respect des droits de l'homme. Dans les régions de Tombouctou et de Gao, vingt-cinq (25) policiers du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) sont également en formation pour la « Gestion démocratique des foules ».

Plus de 1 000 policiers ont été redéployés dans diverses régions pour renforcer le tissu sécuritaire national, après avoir suivi ces programmes de formation d'UNPOL.

Appui au secteur de la justice

Audience du Juge de Paix à compétence étendue et évaluation des locaux de la Maison d'arrêt et de correction à Douentza

Pour appuyer l'extension de l'autorité de l'Etat dans les régions confrontées à des défis sécuritaires importants, la MINUSMA transporte régulièrement les Juges de paix à compétence étendue (JPCE) vers leur juridiction.

La semaine passée, c'est celui de Douentza qui a ainsi pu tenir une audience correctionnelle et une civile, toutes liées à des litiges fonciers et à la gestion de ressources naturelles. Le Juge a par ailleurs visité les locaux de la Maison d'arrêt et de correction lors de son séjour à Douentza du 02 au 04 mai.

Par ces initiatives, la MINUSMA contribue ainsi au renforcement de la confiance de la population envers les institutions de l'Etat, ce qui s'inscrit dans son approche globale de promotion de la paix et de la sécurité au Mali, conformément à son mandat.

Affaires civiles

Renforcement des capacités de la société civile dans le Centre et le Nord

La Mission a également finance quatre formations pour 182 membres la société civile et acteurs locaux dans différentes régions du Mali la semaine dernière. Financées par la MINUSMA et Organisées en partenariat avec des organisations locales et/ou des autorités gouvernementales, les formations ont pour objectif commun de renforcer la participation de la société civile dans la gouvernance locale et dans les mécanismes de suivi des politiques publiques, ainsi que de promouvoir la paix, la réconciliation et le développement local.

Dans le Centre, il s'agit d'une formation organisée dans la ville de San, par le Conseil Régional de la Société Civile de Ségou pour 40 participants dont 22 femmes de 5 communes (San, Tominian, Tène, Yangasso et Diely), et représentant la Jeune chambre Internationale, la Coordination des Associations et ONG Féminines, des groupements de femmes et de jeunes ruraux, ainsi que l'Eglise catholique et la chefferie traditionnelle.

Les participants ont discuté, entre autres, (i) des droits et devoirs des citoyens ; (ii) du contrôle citoyen de l'action publique ; (iii) de la mise en oeuvre des Plans de Développement Economique, Social et Culturel (PDSEC) ; et (iv) de la participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Un atelier similaire a également été organisé pour 30 personnes, dont 21 femmes, dans le cercle d'Ansongo du 4 au 5 mai, en attendant le tour des cercles de Bourem et Soni Ali Ber.

Dans le Nord à Gao, c'est la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali (CCSC/PURN) qui a assuré la formation de 40 représentants de la société civile dans le cadre du projet financé par les fonds programmatiques de la MINUSMA à hauteur de 18.952.375 XOF.

A Tombouctou, ce sont 32 participants, dont trois femmes, représentant les élus et administrateurs d'Alafia, les chefs de village et de fraction, les membres des services techniques de l'Etat ainsi que la société civile qui se sont réunis dans la commune d'Alafia. Présidée par le sous-préfet du cercle de Tombouctou, la formation a été organisée le 4 mai par l'ONG Centre de Formation de Gouvernance et de Recherche pour Action et Développement (CFOGRAD) dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2023 du Comité Communal d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) de la commune d'Alafia.

Enfin à Ménaka, un atelier de trois jours a pris fin le 2 mai pour 40 participants issus des Comités d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement aux niveaux communal, local et régional (CCOCSAD, CLOCSAD, CROCSAD). Réunis à la mairie de Ménaka par l'ONG TARAKAT, ces participants dont 08 femmes ont appris à mieux comprendre leurs rôles et responsabilités dans le processus de développement local en améliorant les compétences en matière de planification, de suivi et d'évaluation des activités, ainsi que la coordination entre les partenaires au développement.

Protection des femmes et promotion du genre

1er atelier en leadership féminin et prise de parole en public hors de la capitale

Je suis heureuse de vous informer que pour la première fois, la MINUSMA a organisé un atelier sur le leadership féminin et de prise de parole en public en région. Cet atelier est le premier exercice régional de ce type après celui organisé à Bamako en octobre 2022.

Une trentaine de jeunes femmes et hommes de la société civile ont participé à la session inaugurale à Gao du 9 au 11 mai. L'objectif était de contribuer à la création des conditions permettant aux femmes de faire entendre leur voix et de compléter celle des hommes dans la sphère publique et plus particulièrement dans la sphère politique et décisionnelle.

Je suis également ravie d'annoncer que l'atelier de Gao a été officiellement ouvert par la nouvelle Cheffe du bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui a également été ministre déléguée à la Promotion de la Femme de Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été organisée en présence du Préfet de Gao, du représentant du Président des Autorités Intérimaires, de la 3ème Maire adjointe de Gao, de la représentante de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille (DRPFEF) et de la Conseillère Principale Genre de la MINUSMA.

Le Représentant spécial du Secrétaire général, El Ghassim WANE, a exprimé son espoir de voir cette initiative encourager la représentation équitable des femmes dans la sphère publique et politique aussi bien à Bamako que dans les régions.

Sensibilisation sur la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité

Cette fois nous partons à Mopti, pour aborder le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la Résolution 1325 (2000) lancée le 27 avril 2023. Cette campagne qui cible 20 localités des régions du Centre du Mali, met l'accent sur l'importance de la participation des femmes dans le processus de paix et de réconciliation, ainsi que leur rôle essentiel au sein des organes de prise de décision et dans le processus électoral à venir. La campagne s'étend jusqu'au mois de juin.

La première session s'est tenue à Socoura, une commune rurale de dans la région de Mopti, avec plus de 60 participant(e)s, dont sept hommes. Ces échanges ont permis de renforcer la sensibilisation sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, non seulement en tant que droits humains fondamentaux, mais aussi en tant qu'éléments essentiels pour un développement inclusif, équitable et durable.

L'activité s'est déroulée en présence des autorités locales, dont le représentant de la Direction régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les autorités coutumières et religieuses de la région, ainsi que deux délégations du conseil local de la jeunesse.

50 blogueurs et activistes web sensibilises sur les violences sexuelles liées aux conflits

A présent, on revient à Bamako, ou s'est déroulée le 03 mai une session de sensibilisation sur les violences sexuelles liées aux conflits et le soutien de la MINUSMA à la mise en oeuvre du Plan d'Action National (PAN) de la Résolution 1325 avec 50 blogueurs et activistes web maliens. Le rôle de la MINUSMA, notamment en ce qui concerne « l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité » et les questions de violences basées sur le genre ont aussi été abordées.

Appui aux communautés

Appui à la cohésion sociale, un dialogue réussi à Ménaka

Et pour continuer sur le thème de la paix, je suis heureuse de vous annoncer que la MINUSMA a récemment appuyé l'organisation d'un dialogue intra-communautaire entre les Idoguiritane de Tinabaw et d'Infoukaretane à Ménaka, qui s'est soldé le 4 mai par la signature d'un acte de réconciliation au gouvernorat, mettant fin à une dizaine d'années de conflit fratricide qui a avait aussi perturbé les relations avec les autres communautés. Il aura fallu deux ans de dialogues pour aboutir à ce résultat.

La MINUSMA a financé ce projet en collaboration avec l'ONG CRADE (Cabinet de Recherche Actions pour le Développement Endogène), l'Equipe régionale d'appui à la réconciliation (ERAR), et avec la collaboration active du comité des sages. Grâce à cet appui de la MINUSMA, les deux parties se sont engagés à promouvoir ensemble la cohésion sociale dans la région. Ils disent accorder une attention particulière aux questions de justice et de réparation en vue d'instaurer la stabilité et un climat de paix durable. La MINUSMA continuera de soutenir de telles initiatives en faveur de la cohésion entre les communautés.

Activités de la Police de la MINUSMA - UNPOL

J'avais déjà abordé le soutien d'UNPOL dans le cadre du processus électoral. Permettez-moi d'ajouter que ces Casques bleus ont formé en tout 232 membres des Forces de sécurité malienne (FSM), dont trente (30) femmes entre le 14 avril et le 05 mai.

La MINUSMA préoccupée par la situation sécuritaire dans la région de Ménaka ayant provoqué un nombre important de déplacés internes, les forces de sécurité malienne et UNPOL ont intensifié depuis le mardi 9 mai 2023, les patrouilles conjointes dans la ville. Pour mémoire, la MINUSMA avait appuyé le déploiement de 57 policiers maliens le 8 février dernier, de Bamako vers Ménaka pour renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone.

Ces quinze derniers jours, dans le Centre et le Nord du Mali, UNPOL a aussi mené 535 activités opérationnelles, dont 486 patrouilles et 36 escortes, ainsi que 13 sécurisations d'aérodromes pour protéger les vols humanitaires. Dans la ville de Gao, par exemples les patrouilles UNPOL et celles conjointes avec les FSM sont effectuées aux alentours des camps des déplacés internes pour mieux les sécuriser.

Dans les régions de Tombouctou, de Ménaka et de Gao, les patrouilles de sécurisation urbaines et celles sur les grands axes routiers se font sans relâche et parfois avec les partenaires FSM, ainsi que la sécurisation des foires hebdomadaires qui se fait en fonction des jours de marché pour rassurer les populations et sécuriser les échanges commerciaux.

Pendant ce temps, dans les unités territoriales des régions de Mopti, de Tombouctou, de Ménaka, Goundam, Douentza, Ansongo et de Gao, l'unité Genre de la Police des Nations unies poursuit ses activités régulières de colocation auprès des partenaires et de suivi des cas de violences basées sur le genre et de violences sexuelles liées au conflit. Au total sept (07) séances de sensibilisations ont été effectuées au profit des femmes de ces localités pour faire connaître la place des femmes dans la résolution des conflits et les inciter à jouer leur partition dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

Activités de la Force de la MINUSMA

Au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la mise en oeuvre du Mandat de la MINUSMA, les casques bleus de la force ont effectué diverses opérations et réalisé des activités CIMIC, ainsi que des activités de soutien à la population et aux FAMa.

Operations courantes de la force

En parlant des activités courantes de la Force de la MINUSMA, c'est dans un contexte sécuritaire toujours volatile et complexe que les Casques bleus de la Force mènent diverses opérations. Ces actions visent à renforcer la protection des populations locales et des personnes déplacées, des axes routiers et des installations sensibles, la restauration de l'autorité de l'Etat du Mali.

Dans ce cadre, permettez-moi de partager avec vous un petit aperçu de ce travail colossal qui est abattu quotidiennement sur le terrain par nos militaires dans leurs zones de déploiement. La Force a effectué de nombreuses patrouilles dans diverses localités telles que Gao, Ansongo et Ménaka (Secteur Est), Kidal, Tessalit et Aguelhok (Secteur Nord) Douentza (secteur Centre).

Elle a également conduit des patrouilles régulières dans les camps de personnes déplacées. Ces patrouilles dissuadent la perpétration d'actes criminels et contribuent à assurer aux populations de ces localités ainsi qu'aux déplacés internes, la tranquillité nécessaire pour vaquer à leurs occupations.

En outre, les patrouilles nocturnes et diurnes sont régulièrement effectuées dans le village d'Ogossagou afin de rassurer les communautés villageoises Peulh et Dogon (Secteur Centre) et permettent le renforcement de la confiance pour un vivre ensemble plus harmonieux.

Au total, depuis le 14 avril dernier, dans l'ensemble de sa zone d'opération, la force MUNISMA a effectué plus de 1851 patrouilles terrestres et aériennes, de jour et de nuit. Ces patrouilles dissuasives contribuent à réduire les attaques terroristes et autres actes hostiles dans les localités couvertes, et elles créent ainsi un environnement rassurant pour les populations.

Activités civilo-militaires

La Force de la MINUSMA a aussi organisé durant ladite période, diverses activités de coordination Civilo-militaires essentiellement destinées à soutenir ou soulager les populations locales sous forme de soins médicaux gratuits, de dons de produits de première nécessité ou de réalisation de projets à impact rapide.

Au cours de la période, les Casques bleus du Bataillon du Bangladesh ont fourni des soins médicaux au profit de plus de 300 patients dans plusieurs localités couvertes par le secteur Est de la Force de la MINUSMA notamment les localités de Tinafer, Tinakour, Ernajef, etc. Une consultation vétérinaire a également été organisée au profit des cheptels des villages de Ornio du 12 au 13 avril 2023, et des villages de Tinakour, Entagat et Timazilat du 23 au 25 avril 2023.

A Ansongo, une campagne d'assistance médicale organisée par les Casques bleus du bataillon nigérien (NERBAT) le 12 avril 2023, a permis de fournir gratuitement des soins médicaux à 56 patients.

Parlons à présent des activités d'assistance de la Force à la population

Le Bataillon Nigérien (NERBAT/10) continue à ravitailler en eau, les personnes déplacées dans la région de Ménaka. 5 000 Litres d'eau sont fournis par jour à ces personnes déplacées se trouvant dans des conditions de vie précaires.

Un château d'eau avec pompe solaire s'inscrivant dans le cadre des projets à impact rapide a été réalisé par la Force et remis aux habitants du village de Banjar dans la commune d'Aguelhok, le 10 avril 2023.

Les bataillons du Togo, du Tchad ont eux aussi fait des dons de vivres, du matériel ludique, des vêtements et autres articles non alimentaires aux populations aux cours de leurs activités CIMIC dans leurs localités de déploiement respectives.

Concernant les activités de soutien aux FAMa

La répétition est pédagogique dit-on et nous ne nous lasserons jamais de cet exercice. Les Casques bleus de la MINUSMA travaillent étroitement avec les FAMa. Les deux entités tiennent des réunions, coordonnent leurs activités, etc. Pour preuve, dans le Secteur Est (GAO), les 14 et 20 avril 2023, le Commandant du Secteur Est et le Commandant du Théâtre Est pour les FAMa ont tenu au camp des FAMa à GAO, leur réunion hebdomadaire de coordination et d'échange.

Les Casques bleus portent également assistance à leurs collègues maliens. Ainsi, le 17 avril 2023, l'équipe médicale de la Force de réaction rapide du contingent Bangladeshi (BANQRF) a effectué une évacuation sanitaire d'un personnel FAMa victime d'un accident de la route.

Et le 2 mai 2023, dans le cadre de l'opération BOFFA, les Casques bleus de la MINUSMA ont effectué une patrouille coordonnée avec les FAMa pour sécuriser la ville de TESSALIT et ce faisant, protéger les populations et leurs biens.

Incidents

Le 6 mai, l'explosion d'un engin explosif sur un convoi de la MINUSMA, à 34 km au nord de Douentza a blessé sept Casques bleus togolais. Ils ont reçu les soins médicaux appropriés. C'est le sixième incident du genre enregistré dans le Centre du pays depuis janvier.