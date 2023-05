Afrique: Mounir Jazouli de BOA nommé vice-président Afrique de la Fédération mondiale des annonceurs

L'Assemblée générale annuelle de WFA "World Federation of Advertisers" (Fédération mondiale des annonceurs), réunie récemment à Istanbul, a élu Mounir Jazouli, directeur central en charge de la Communication & relations institutionnelles de Bank of Africa (BOA), en tant que vice-président de cette organisation mondiale en charge de l'Afrique.

M. Jazouli aura la mission de représenter WFA au niveau du continent à travers, entre autres, la coordination du réseau des associations d'annonceurs, le développement de la présence des marques africaines dans la Fédération mondiale et la promotion de la pratique d'un marketing durable en Afrique, indique-t-on dans un communiqué.

Forte de son positionnement de banque multinationale africaine fruit de la vision de son président et actionnaire majoritaire Othman Benjelloun, BOA a été en 2021 la première marque marocaine et deuxième africaine à rejoindre ce réseau professionnel international regroupant 130 compagnies détentrices des plus grandes marques mondiales, rapporte la MAP.

WFA est l'unique organisation internationale représentant les intérêts communs des marketeurs et portant au niveau mondial la voix des annonceurs centralisant 90% des investissements globaux en communication, soit l'équivalent de 900 milliards de dollars par an. Elle oeuvre pour un marketing plus efficient et durable et connecte les plus grandes marques mondiales et les associations d'annonceurs de plus de 60 pays créant ainsi un réseau mondial offrant une source unique de leadership, d'expertise et d'inspiration.

De son côté, BOA compte parmi les principaux Groupes financiers panafricains affichant au Maroc la plus importante présence à l'international, avec une couverture de 31 pays en Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord.

A travers ses différentes enseignes et filiales, Bank of Africa se présente comme un Groupe universel multi-métiers aux domaines financiers diversifiés : la banque commerciale, la banque d'affaires, les services financiers spécialisés tels que le Leasing, le Factoring et le crédit à la consommation, outre la banque participative. Le Groupe emploie plus de 15.200 employés à travers le monde, avec plus de 1.800 points de vente au service de près de 6,6 millions de clients.