Afrique: Africa CEO forum 2023 - Plus de mille investisseurs et décideurs attendus à Abidjan

L'édition 2023 du sommet annuel de l'Africa CEO forum se déroulera les 5 et 6 juin dans la capitale économique ivoirienne. Rendez-vous international du secteur privé africain, l'événement aura pour thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000 : comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ? ».

Au menu des deux jours, des conférences, des débats et des rencontres de très haut niveau dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent. Ce, afin de définir une riposte africaine aux crises mondiales, de relever l'ambitieux défi consistant à transformer la crise en opportunités et de booster les économies africaines.

La rencontre est organisée en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale. Plusieurs points y seront abordés, à savoir comment mener une transition énergétique adaptée à l'Afrique, made in Africa : l'industrie manufacturière face aux nouvelles contraintes, quelles solutions pour les entreprises face à la crise du coût de la vie en Afrique ? Sécurité alimentaire : comment créer des chaînes de valeur agricoles résilientes ? ...

Pour l'occasion, l'événement réunira des chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques africains et internationaux... « L'Afrique a la capacité et la volonté de sortir plus forte de la vague de défis économiques mondiaux. Pour y parvenir, les secteurs privé et public du continent devront coopérer et collaborer. IFC continuera à soutenir l'Afrique et à aider le continent à tirer parti de ses atouts pour lutter contre le changement climatique, renforcer la sécurité alimentaire et favoriser une croissance durable et inclusive », a indiqué le directeur général d'IFC, Makhtar Diop.

L'Africa CEO forum est une organisation dédiée à faciliter les affaires en Afrique par l'échange d'idées et d'expériences. Dans ces diverses initiatives, il s'engage à proposer des solutions concrètes et innovantes en vue d'aider le continent et ses entreprises à avancer. Pour rappel, l'édition 2022 a vu la participation de plus de huit cents présidents directeurs généraux, quatre chefs d'État, cent ministres, cent dirigeants d'institutions de financement du développement et plus de deux cents journalistes d'Afrique et d'Outre-mer. Comme chaque année, l'évènement sera marqué par « Les Africa CEO forum Awards », cérémonie qui récompense les entreprises et personnalités les plus proactives du continent.