Maroc: A la découverte de... Eliezer Caleb Meboupa, le défenseur de la boxe congolaise au Maroc

Eliezer Caleb Meboupa est à ce jour l'un des véritables porte-étendards du sport congolais au Maroc. Arrivé en tant qu'étudiant en 2016, ce jeune surprend à travers son parcours et rêve de réaliser des exploits afin de continuer à défendre dignement les couleurs de son Congo natal à travers les différentes compétitions.

Amoureux de la boxe, Caleb continue de s'entraîner durement pour espérer avoir des résultats positifs. Récemment, il a terminé parmi les meilleurs athlètes de l'Open de Tanger. Il pratique la boxe anglaise. « J'ai commencé la boxe anglaise depuis 2003 et je me suis perfectionné en 2019 avec des entraînements et encouragements d'un ancien champion du Congo, Hö Mavhy Rhdyn, ainsi que d'autres coachs marocains qui m'ont accompagné », précise-t-il.

Grand adepte des arts martiaux, il passe une grande partie de son temps à apprendre. Selon lui, la boxe est une philosophie réelle qui n'est pas seulement un art de combattre mais des chorégraphies dans l'espace qui lui permettent d'être tranquille, de se déconnecter du stress en gardant l'équilibre mental et physique.

« J'ai commencé la boxe au Congo-Brazzaville, plus précisément dans le département de la Sangha, où j'ai participé aux compétitions non conventionnelles. C'est finalement au Maroc que j'ai commencé avec des compétitions interclubs pour des qualifications et me faire une image en m'entraînant nuit et jour. Ma première et meilleure récompense c'est ma victoire à l'Open international, Tanger 2023, où j'ai glané une médaille en argent et un certificat reconnu à l'échelle internationale », ajoute-t-il.

Caleb plaide pour l'accompagnement et le suivi des autorités sportives en vue du développement de la boxe anglaise en République du Congo. Il pense également qu'il est nécessaire de permettre de donner la chance aux sélectionnés de l'équipe nationale de boxer hors d'Afrique.

A ses collègues et amis, il leur demande de se donner à fond au sport malgré les difficultés, en étant toujours optimistes avant de faire de leur passion une réalité car, « la vie c'est 10 % ce que vous en faites et 90 % de votre façon de la prendre. Croyez en vous », conclut-il.