Congo-Brazzaville: Bourse d'études - L'Université de Pise offre 24 bourses de mérite

L'Université de Pise attribue chaque année vingt-quatre bourses de mérite aux étudiants internationaux admis dans l'un des masters enseignés en langue anglaise ou dans le bachelor en management for business and economics, afin de promouvoir l'offre académique en anglais de l'université à étudiants internationaux.

La bourse d'études au mérite consiste en :

Première année de cursus : 6 500 euros bruts et exonération des frais universitaires (sauf 140,00 Ꞓ de taxes régionales, et 16,00 Ꞓ de droit de timbre);

Deuxième année de cours de master : 8 000 euros nets et une réduction de 50% des frais universitaires si l'étudiant a obtenu au moins 36 crédits CFU;

Deuxième et troisième année de licence : 8 000 euros nets et une réduction de 50% des frais universitaires si l'étudiant a obtenu au moins 36 crédits CFU (première année) et 96 crédits CFU (deuxième année).

Les gagnants recevront la bourse après leur arrivée à Pise et seulement après avoir demandé le permis de séjour et être inscrits à l'université de Pise.

medjouel.com vous informe que les bourses seront versées chaque année, en deux installations, à cinq mois d'intervalle. Pour la deuxième et la troisième année, les conditions d'attribution des bourses seront évaluées au début de l'année universitaire suivante (fin septembre-octobre).

Qui peut postuler

Étudiants internationaux, inscrits durant l'année académique 2023/2024 à l'un des masters enseignés en langue anglaise ou au bachelor in management for business and economics.

Présentation de la demande

Les étudiants n'ont pas à demander la bourse d'études. Tous les étudiants admis sont éligibles et seront automatiquement considérés.

Évaluation

Les bourses seront attribuées sur la base d'un classement unique, effectué par un comité qui évaluera les facteurs suivants :

Curriculum vitae (CV)

Résultat de l'entretien

MPC (moyenne pondérée cumulative)

Pays d'origine du demandeur, en donnant la priorité aux pays économiquement les moins avantageux.

Délais

Afin de participer à l'attribution des bourses d'études, les candidats doivent s'inscrire au cursus d'études d'intérêt avant la date limite suggérée par le cursus d'études lui-même pour l'année 2023/2024 .

Postulez maintenant (vous-même)