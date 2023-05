Congo-Brazzaville: Humour - La révolution en marche à Brazzaville

Les festivals et spectacles se multiplient, le « canal comédie club » de Brazzaville a pris ses quartiers et les phénomènes comiques sont devenus quotidiens grâce aux réseaux sociaux. D'un art dit mineur, l'humour est devenu hypertendance.

Après plusieurs décennies de débrouille, les comiques congolais semblent voir peu à peu le bout du tunnel. Ils sont en tout cas mieux organisés, plus médiatisés et reconnus qu'il y a quelques dizaines d'années.

Juste Parfait, Weilfar Kaya, Stéphanie Bluetooth, Fortuné Bateza, Rose digitale, Cerveau Magique, Kimana Formidable, Yann Mounouata..., ont la formule pour arracher en toute simplicité et efficacité des rires par millier aux spectateurs. Leurs sketchs empreints de scènes quotidiennes de la vie des Congolais, en particulier, et des Africains, en général, ont su capter l'attention des mécènes. L'adhésion du public est de plus en plus grande ces dernières années. Ils se produisent parfois à guichets fermés et le public leur fait de plus en plus confiance.

Dans les salles ou sur le net, au Congo l'on note une montée de comédiens sur les scènes d'humour en Afrique. Amateurs ou aguerris, ils forgent leurs armes sur des espaces dédiés comme le festival Tuseo à Brazzaville, le Parlement du rire en Côte d'Ivoire ou encore le Marrakech du rire au Maroc.

Si auparavant ils étaient assimilés aux artistes de rue, déguisés et grimés avec de la poudre blanche sur le visage, aujourd'hui ce sont eux les vedettes. Une évolution saluée par les artistes du secteur. Partout sur le continent africain, une nette amélioration est observée dans cet univers. Le rire semble être, enfin, pris au sérieux.