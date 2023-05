Congo-Brazzaville: Promouvoir l'initiative « zéro déchet »

La première journée internationale du zéro déchet a été célébrée cette année. Elle vise à promouvoir les initiatives « zéro déchet » et à souligner comment celles-ci peuvent réduire l'utilisation des ressources et produire moins de déchets ainsi que de pollution à tous les stades du cycle de vie d'un produit, afin de faire progresser le développement durable. La plupart des grandes villes à travers la planète sont confrontées au phénomène des déchets. Brazzaville, par exemple, croule sous le poids des déchets qui ne sont pas ramassés.

L'expression « zéro déchet » désigne les efforts déployés pour réduire, réutiliser, redéfinir et recycler, pour jeter moins en faisant un meilleur usage de ce que l'humanité produit et pour concevoir des produits qui ne finissent pas en déchets, en particulier après un seul usage. Les avantages du « zéro déchet » comprennent des océans propres et de l'air pur, des sols fertiles et des villes salubres, ainsi que des économies résilientes et une extraction durable. Il s'agit d'un élément clé de la circularité, qui est le concept selon lequel les déchets potentiels qu'un produit génère à la fin de sa vie sont pris en compte au moment de la fabrication. Une économie circulaire implique la réduction et la minimisation des déchets tout au long du cycle de vie des produits.

Il faut savoir que chaque année, l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides urbains, dont 45 % ne sont pas traités dans des installations contrôlées. Si aucune mesure n'est prise d'urgence, ce chiffre atteindra près de 4 milliards de tonnes d'ici à 2050. Les déchets, notamment les emballages en plastique, les aliments, les vêtements, les appareils électroniques et les débris provenant des sites miniers et de construction, ont des conséquences désastreuses pour la santé humaine ainsi que l'économie et aggravent la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la nature, de la biodiversité et de la pollution. Les pauvres sont touchés de manière disproportionnée, et jusqu'à 4 milliards de personnes n'ont pas accès à un système d'élimination des déchets adéquat.

La journée « zéro déchet » est l'occasion pour chacun de repenser son mode de consommation, de refuser le gaspillage, de trouver des valeurs de réutilisation et de recyclage des matériaux. Cette journée doit nous permettre de réfléchir à la manière dont nous et notre société pouvons être attentifs aux déchets. Grâce à la célébration de la Journée internationale du « zéro déchet », les experts espèrent que la promotion des initiatives zéro déchet et la mise en lumière de la crise des déchets pourront inspirer des actions à l'échelle mondiale.