Congo-Brazzaville: Lire ou relire - 'Pr Dominique Ngoïe Ngalla, négocier l'intelligence de ses ouvrages'

Signé Philippe Mabiala, l'ouvrage publié aux Editions Renaissance africaine, à Paris, dévoile la richesse immatérielle du Pr Ngoïe Ngalla, à travers la rélecture de son vécu et de son oeuvre littéraire.

Préfacé par Mgr Louis Portella Mbuyu, avec la postface du Pr Théophile Obenga, le livre présente un homme totalement engagé dans la vie intellectuelle, qui a marqué ses pairs par des vertus chrétiennes ainsi qu' une plume féconde et humaniste.

Né au Congo en 1939, Dominique Ngoïe Ngalla a rejoint la terre des ancêtres le 9 août 2021. Homme de foi et éminent homme de lettres, il laisse à la postérité, au-delà des frontières de son pays, un noble héritage sur le triple plan intellectuel, spirituel et éthique. A propos, son ami et ancien collègue Théophile Obenga écrit dans la postface, " Le Pr Dominique Ngoïe Ngalla est une des rares personnes à qui j'ai fait confiance, les yeux fermés. C'est un esprit, au sens philosophique du terme. Extrêmement intelligent et d'une grande culture générale, il fait partie, de par sa probité morale et sa droiture de vie, d'une espèce humaine, hélas, en voie de disparition, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent pour le bien des autres et pour l'avènement d'un monde de justice et de paix" (Page 163).

Ce livre hommage compte, en effet, trois parties. La première, l'homme et son environnement, revisite le cursus de vie de Dominique Ngoïe Ngalla. La deuxième est un condensé des témoignages de ses contemporains sur lui. La dernière est consacrée à l'analyse objective et critique de ses oeuvres scientifiques et littéraires.

Dominique Ngoïe Ngalla fut pédagogue, poète, essayiste, historien et un homme soucieux par son engagement intellectuel de l'avenir de sa patrie ainsi que de son continent.