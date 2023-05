Algérie: Les acteurs de la société civile dénoncent la résolution du Parlement européen sur le pays

ALGER — Les acteurs de la société civile ont dénoncé dans un communiqué, vendredi, la résolution du Parlement européen sur l'Algérie, la qualifiant d'"immixtion flagrante" dans les affaires intérieures de l'Algérie et de violation manifeste de la souveraineté nationale et des règles régissant les relations internationales.

"Les acteurs de la société civile dénoncent l'immixtion flagrante du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie et qualifient ses rapports hostiles de violation manifeste de la souveraineté algérienne, de la volonté populaire et des règles régissant les relations internationales", lit-ont dans le communiqué.

"Ce parlement a pris l'habitude de s'immiscer dans nos affaires intérieures et de tout faire pour plonger notre pays dans le chaos et l'insécurité et faire tomber les institutions nationales", ajoute la même source.

Le peuple algérien a "fait face et résisté farouchement à toutes les formes d'invasion étrangère tout au long de son histoire ancienne et contemporaine et ses enfants continuent, de tenir tête face à toutes les formes d'ingérences éhontées dans ses affaires intérieures, avec la même détermination que leurs aïeux", selon la même source.

"Le rapport du Parlement européen sur la liberté de la presse en Algérie est décevant et manque de crédibilité, car basé sur des contrevérités", ont estimé les acteurs de la société civile qui ont souligné que "cela démontre le maintien par cette instance européenne de son approche hautaine et paternaliste envers l'Algérie, en se basant sur des mensongers, et se veut une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays, contraire à toutes les chartes onusiennes et aux droits internationaux".

Dans ce cadre, les acteurs de la société civile ont appelé à "la nécessité de s'unir pour protéger notre pays", car "tout un chacun sait que le scénario est clair aujourd'hui, notamment après que l'Algérie a repris, après l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Etat, son rôle pionnier sur les scènes régionale et internationale, ce qui a dérangé certaines parties qui nourrissent une hostilité permanente envers notre pays", ont-ils soutenu.

Les acteurs de la société civile "condamnent avec les termes les plus forts ce comportement puéril à l'égard de l'Algérie, peuple et Gouvernement", appelant à la nécessité de "traiter le Parlement européen avec fermeté et de le remettre à sa place, et de saluer toutes les positions que notre pays a prises ou prendra à cet effet".