Sénégal: Sédhiou / Rappel à Dieu de Cheick El hadji Sidya Diaby, Khalife général de Taslima - Un bâtisseur s'effondre, la Umma islamique perd une icône !

Le khalife général du foyer religieux de Taslima s'est éteint avant-hier, mercredi 10 mai, à l'âge de 97 ans. De son vivant, le saint homme a consacré ses activités à la promotion des préceptes du Coran et de la sunna à travers l'éducation de ses nombreux talibés. Il est l'un des précurseurs des daara (écoles coraniques) modernes et nourrissait l'ambition de créer une université islamique à Taslima ouvert à tous jusqu'au-delà de nos frontières. Son jeune frère Makhily Gassama, homme d'Etat à la retraite, prend la succession

Cheick El Hadji Sidya Diaby est le fondateur de ce village de Taslima en 1976 dont il était le khalife général. Taslima se situe dans le département de Bounkiling à quelques cinq minutes seulement de marche de la commune de Madina Wandifa. Le vieil homme s'en est allé avant-hier, mercredi 10 mai, à l'âge de 97 ans laissant derrière un lourd héritage fondé sur la religion et l'éducation islamique. Cheick Sidya Diaby est un érudit du Coran doublé de poète aguerri au maniement de la langue arabe. A son actif, le saint homme a publié plusieurs ouvrages essentiellement engagés dans la promotion des préceptes du Coran, de la sunna et des valeurs d'homme de droiture et de conviction à la grandeur d'Allah. Il organisait aussi des cérémonies religieuses à Fouta Touba en Guinée Conakry et y regroupait des fidèles venant de plusieurs pays voisins.

Une vision prophétique pour illuminer la postérité !

La postérité, ce guide éclairé en a fait son sacerdoce avec l'élargissement, dès les années 1990, de ses écoles coraniques en établissements franco-arabes dont lui-même assurait les honoraires des enseignants prestataires. Aux différents inspecteurs d'académie de Sédhiou qui lui ont rendu visite, Cheick El Hadji Sidya Diaby faisait savoir sa volonté de fonder une université islamique à Taslima et qui devrait accueillir des pensionnaires venant de partout au Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Le Cheikh s'en va donc après une mission bien remplie. Le vénéré marabout avait aussi créé deux autres villages que sont Darou Diné toujours dans ce département de Bounkiling et Diassing Touba dans le département de Sédhiou sur l'axe Marsassoum. Il laisse derrière une très grande cité orpheline composée de ses fils, frères, talibés et autres étrangers qui fréquentent régulièrement les lieux.

Sa succession sera assurée par son frère Makhily Gassama professeur de Lettres, ancien directeur du Centre d'études des civilisations à Dakar, conseiller culturel du président Léopold Sédar Senghor, ancien ministre de la Culture et ambassadeur du Sénégal.

Cheick El Hadji Sidya Diaby a été porté en terre hier, jeudi, à Taslima à côté de son père au mausolée de ladite cité religieuse. Une foule immense s'est bousculée à l'esplanade de la grande mosquée de Taslima sous un soleil de plomb. La sécurité y était bien déployée Parents, talibés et disciples en provenance de plusieurs régions du Sénégal, de la Gambie voisine, de la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau ont pris part à ces obsèques. Mme le ministre Dr Annette Seck Ndiaye, en charge des Sénégalais de l'extérieur y est annoncée aujourd'hui, vendredi, pour présenter les condoléances du chef de l'état Macky Sall à la famille du défunt khalife de Taslima. Le groupe sud communication par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille.