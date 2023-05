Angola: Laúca constitue une matrice pour l'énergie propre

Luanda — Avec la mise en service, ce mois-ci, de la dernière phase des infrastructures de la centrale hydroélectrique de Laúca, à Malanje, celle-ci constitue, actuellement, une grande matrice d'énergie propre et respectueuse de l'environnement dans le pays.

La centrale hydroélectrique de Laúca (AH), située dans la province de Malanje, est la plus grande d'Angola. Sa première turbine (sur un total de six) a été inaugurée en 2017.

Ce vendredi (12 mai), le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a assisté à la fin des travaux et a dévoilé la plaque de la centrale électrique écologique de 65,5 MW.

La centrale électrique écologique vise à rétablir, du point de vue du projet, le débit entre le barrage et la centrale électrique principale, qui sont séparés de 2 kilomètres, de sorte qu'il n'y ait pas de vide et que le lit de la rivière soit complété, protégeant la faune et flore locale.

En conséquence, la centrale hydroélectrique de Laúca a commencé à produire, ce mois-ci, sa capacité installée totale de 2 070 MW.

Le projet

Les structures qui composent la centrale hydroélectrique de Laúca disposent de technologies avancées et d'une ingénierie efficace capables de développer les meilleurs projets et solutions.

Les principaux sont :

Barrage de 1 070 mètres de long et 156 mètres de haut qui forme un réservoir d'une superficie de 188 kilomètres carrés (km2).

Prise d'eau de 75 mètres de hauteur formée de 6 unités, qui donnent accès à 6 puits de 60 mètres et accès à des conduites forcées qui totalisent 12 km de tunnels.

La centrale principale 100% souterraine, composée de 6 groupes électrogènes puissants de type Francis d'une capacité de 334 MW chacun.

Le projet a été mis en oeuvre par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'Énergie et de l'Eau, représenté par GAMEK, et construit par Odebrecht (OEC). La supervision de l'exécution du projet a été assurée par les sociétés Coba et Lahmeyer.

Laúca dessert actuellement 40 % de la demande énergétique du pays, avec une capacité de production annuelle totale de 9 000 GWh.