Angola: Le pays fait des 'bonds' pour atteindre l'équilibre macroéconomique

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a estimé, ce vendredi, que l'Angola avait fait des progrès très importants au cours des cinq dernières années, ce qui a contribué à l'équilibre macroéconomique et à l'amélioration du fonctionnement du système financier angolais, en mettant l'accent sur le marché des changes.

Les gains enregistrés, dans les domaines les plus variés, pour Nunes Junior commencent déjà à avoir des effets positifs sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la production de biens et de services, après la sortie de l'Angola, en 2021, de la récession économique dans laquelle il était "submergé" pendant cinq ans.

L'une des mesures importantes prises, selon Nunes Júnior qui s'exprimait à l'ouverture de la 56e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales (CCBG) de la SADC, a été la décision prise par l'exécutif d'assurer l'autonomie et l'indépendance de la Banque nationale d'Angola, dans le cadre du processus spécifique de révision de la Loi constitutionnelle qui a eu lieu en 2021.

Selon Nunes Júnior, l'Angola dispose désormais d'une Banque centrale indépendante, dont la mission principale est de préserver la monnaie nationale, étant ainsi l'autorité monétaire, de taux de change et macro prudentielle et de résolution du pays.

Dans le cadre des améliorations observées, le ministre a salué le rôle que jouent les banques centrales dans l'économie des pays, en tant que moyens très importants dans l'adoption des politiques monétaires et d'autres activités spécifiques.

Par conséquent, il a défendu un système bancaire sûr et efficace, afin que les économies des pays se développent de manière durable et prospère.

Pour le responsable, les sujets programmés lors de cette rencontre permettront de renforcer la situation économique régionale, qui s'avère essentielle pour le développement des pays de la région.

Les participants de cette réunion discutent de la question du rapatriement des billets et des pièces métalliques, de l'impact du contrôle des changes sur les flux transfrontaliers de biens, de services et de capitaux, ainsi que la formation du personnel.

"Les effets et les décisions qui seront prises lors de cette réunion s'étendront aux citoyens et aux peuples de nos pays, puisque les produits monétaires et financiers ont une grande influence sur l'économie réelle, la création d'emplois et les revenus et le bien-être des personnes", a souligné le dirigeant.

Cette initiative du Comité des gouverneurs des Banques centrales de la SADC prévoit également la création d'une base de données de statistiques monétaires et financières, une banque d'informations sur les structures et les politiques des banques centrales et des marchés financiers dans les pays de la SADC.

Créé en 1995, le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la SADC est une structure spécialisée dans la promotion d'une coopération étroite entre les Banques Centrales d'Afrique Australe, compte tenu de son rôle fondamental dans la promotion du développement économique et financier à travers l'adoption de politiques qui renforcent la stabilité macroéconomique et financière.

En plus de l'Angola, la SADC comprend également le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Mozambique, Madagascar, le Malawi, Maurice, la Tanzanie, la Zambie, les Seychelles, la République démocratique du Congo et le Swaziland.