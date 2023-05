Ile Maurice: L'express 60 ans │ Rétrospective - les temps forts de l'année 2009

Investiture de Barack Obama. Crise à Madagascar. Air Mauritius qui évite de peu le crash. Le roi de la pop qui nous quitte brutalement. L'entrée en jeu du Loto à Maurice. Retour sur une année 2009 riche en événements.

Obama écrit l'histoire, Air Mauritius et Madagascar sont en crise

L'année 2009 débute avec un événement historique : l'investiture de Barack Obama comme premier président noir des États-Unis, le 20 janvier. Sous les acclamations d'une foule de plus de deux millions de personnes rassemblées devant le Capitole malgré le froid glacial, il exhorte ses compatriotes à «refaire l'Amérique». «Je vous dis que les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels ; ils sont graves et nombreux. Ils ne seront pas relevés facilement, ni rapidement. Mais sache, Amérique, qu'ils le seront», déclare Barack Obama lors de son discours d'investiture, en évoquant une situation économique d'une gravité sans précédent depuis 70 ans ainsi que les guerres d'Afghanistan et d'Irak. «Sur ce chemin, nous nous rassemblons parce que nous avons choisi l'espoir plutôt que la peur, la cohésion vers l'objectif plutôt que le conflit et la discorde.» L'espoir qui le fera quelques mois plus tard, soit le 10 octobre, obtenir le prix Nobel de la paix pour «ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie internationale et de la coopération entre les peuples».

Pendant ce temps, à Madagascar, c'est l'anarchie. Le 26 janvier, le bras de fer entre le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, et le président de la République malgache, Marc Ravalomanana, prend une tournure tragique. La capitale malgache est livrée à la rue. Scènes de pillage, incendies... et ce, sans la moindre présence policière. 12 morts seront à déplorer ce jour-là. Quelques jours plus tard, soit le 7 février, la police ouvre le feu sur des partisans d'Andry Rajoelina qui manifestent contre le gouvernement aux abords du palais présidentiel. Résultat : une vingtaine de morts. Soutenu par la révolte populaire et par une partie de l'armée qui se rallie à sa cause, Andry Rajoelina devient, le 21 mars, chef de l'État en lieu et place de Marc Ravalomanana qui est, quant à lui, poussé à démissionner et à fuir Madagascar.

À Maurice, Air Mauritius connaît sa plus grosse perte liée au hedging, soit Rs 5,5 milliards. Alors que le baril de pétrole se vendait à USD 33, la compagnie nationale d'aviation s'était engagée à l'acheter à USD 144. Cette mauvaise décision a failli provoquer le crash de la compagnie et a coûté à Sanjay Bhuckory son poste de président du conseil d'administration, en janvier 2009.

En parlant de gros sous : le 7 novembre 2009, le premier tirage du Loto est effectué en direct à la télévision pour le plus grand bonheur des Mauriciens avides de jeux de hasard. Et le 30 novembre, le Loto fait son tout premier multimillionnaire avec une cagnotte de Rs 30 millions.

«L'express» dans la ligne de mire des politiciens

Journal indépendant défendant la liberté d'expression, l'express s'attire en 2009 les foudres et les coups bas du MSM et du gouvernement. Outre le boycott publicitaire du gouvernement, le 25 février, des agents du MSM agressent physiquement Nadarajen Pillay, photographe de l'express. Pire, le 2 mai, ce sont les locaux du journal à Port-Louis qui sont assiégés par 150 partisans et responsables du parti orange. Munis de pancartes, ils agressent physiquement et verbalement des journalistes de lexpress.mu. Ils iront même jusqu'à brûler des exemplaires du journal et endommager le bâtiment qui abrite l'express et Radio One. À l'origine de ce mouvement de violence : un contentieux qui oppose le MSM et l'express sur l'estimation de la foule lors du meeting de ce parti le 1er-Mai à Saint-Pierre. Cependant, ces événements n'entacheront en rien la réputation du journal qui, selon une étude semestrielle d'audience des médias réalisée par TNS Sofres (Maurice) Ltée, jouit d'un taux de lectorat de 62 %, d'une forte perception d'indépendance, et demeure le quotidien le plus apprécié des lecteurs avec 20 points de plus que son plus proche concurrent.

La Cybercité en plein essor, Manjoo en cendres

Alors que, dans l'après-midi du 22 juin, un violent incendie ravage le magasin Manjoo à Rose-Hill, la Cybercité d'Ébène est, elle, en plein essor. En effet, pendant que le vieux bâtiment en bois, véritable patrimoine de la ville situé sur la route Royale depuis 90 ans, part en fumée malgré tous les efforts des pompiers, Ébène abrite déjà des immeubles de plusieurs étages. On n'y trouve pas que des centres d'appels ou des entreprises engagées dans l'externalisation. 22 projets ont déjà été complétés et 11 immeubles sont encore en construction : Nexteracom, 1 Cybercity, Green City, B&S Tower, Raffles Tower 1, Paradise Tower, NG Tower et Mindspace.

À quelques centaines de mètres de là, l'hôpital «cinq étoiles» Apollo-Bramwell est sur le point d'ouvrir ses portes. Six étages, 27 000 m2 , une capacité maximale de 200 lits et la possibilité de traiter 150 à 175 patients en consultation externe chaque jour, une suite présidentielle, des suites de luxe et des chambres conçues pour les enfants, et des équipements de pointe. Des chiffres et des équipements qui impressionnent.

Un mois plus tard, l'épidémie de grippe A/H1N1, apparue fin mars et considérée par la suite comme une pandémie mondiale, gagne du terrain à Maurice et fait craindre le pire. Hôpitaux débordés, infirmiers retraités à la rescousse, écoles fermées pendant dix jours... Cette pandémie fera plus de peur que de mal, comparée à celle du Covid-19 en 2020.

Plusieurs lumières s'éteignent...

À Maurice comme à l'étranger, l'année 2009 est marquée par la mort de nombreuses personnalités. Parmi les plus marquantes, on retiendra celle de Mgr Jean Margéot, premier cardinal et évêque de Port-Louis, le 17 juillet, à l'âge de 89 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. On n'oubliera pas non plus la brusque disparition de James Burty David, ministre des Administrations régionales et porte-parole du parti travailliste, foudroyé par un infarctus, le 13 décembre, alors qu'il était en fonction. Autre disparition subite : celle de Raj Mudhoo, secrétaire des Affaires intérieures, mort dans son sommeil dans la nuit du 16 au 17 février. Tous trois auront droit à des funérailles nationales. À Los Angeles, une autre mort a choqué et bouleversé la planète entière. Le 25 juin, c'est le roi de la pop, Michael Jackson, qui décède brutalement d'un arrêt cardiaque après une overdose d'anesthésiques administrés par son médecin. Il n'avait que 50 ans et répétait pour sa prochaine tournée mondiale, «This Is It», très attendue par ses fans.

Ils ne sont pas célèbres, mais l'accident qui provoque leur mort restera, lui, dans les annales. Quatre morts et 45 blessés graves. Tel est le triste bilan de l'accident du virage de Sorèze qui marque les esprits le 8 septembre 2009. En effet, les images de l'autobus de la CNT, renversé et écrasé, après sa collision avec un camion assurant le transport du sucre vers Les Salines, resteront à jamais gravées dans les mémoires. Sans oublier l'embouteillage monstre avec des automobilistes bloqués pendant plusieurs heures sur l'autoroute.