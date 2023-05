Ile Maurice: Loto vert - 30 gagnants se partagent le jackpot de Rs 2,2 millions

L'émission phare du Millionnaire, que le public a redécouvert grâce au Loto Vert, tire à sa fin pour sa première saison. Ce programme riche en émotions a vu défiler plus de 1067 participants ayant remportés plus de Rs 7,9 millions grâce à la majestueuse roue. Cette révérence ne sera que pour une courte durée car le Loto Vert nous réserve encore bien des surprises dans les semaines à venir. Ainsi, tous les participants au Loto Vert à partir du 13 mai 2023 ne participeront pas au tournage du Millionnaire, jusqu'à ce que la nouvelle formule soit disponible.

Avec une trentaine d'émissions au compteur, le Millionnaire a accueilli sur son plateau pas moins de 93 participants. Aux côtés de Raj Gokhool, le public a pu vivre les histoires de plusieurs citoyens qui ont eu une double opportunité de remporter le million avec le jackpot du Loto Vert et le million tant convoité sur la roue. « Le Loto Vert est un jeu évolutif. Afin de rendre le jeu encore plus intéressant, nous allons proposer encore plus de surprises aux joueurs. Bien entendu, cela demande un temps de préparation mais rassurez-vous, l'attente ne sera pas si longue. Le Loto Vert est un jeu pour tous et qui met définitivement le beurre dans les épinards » explique Pritiveraj Seebaruth, Brand Manager du Loto Vert.

Loto Vert : Jackpot garanti d'être payé chaque vendredi !

Le principe du Loto Vert reste le même. Il faut aligner 7 bons numéros sur 28 pour remporter le jackpot et si personne ne coche les 7 bons numéros, ceux ayant 6 bons numéros se partagent le pactole. Pour rappel, le Loto Vert a fait plus de 1,5M de gagnants toutes catégories confondues et a payé plus de Rs 490 millions jusqu'ici. Que nous réserve de nouveau le Loto Vert ? Un peu de patience et nous le découvrirons très prochainement.

Pour le 127e tirage, 30 joueurs se partagent le jackpot de Rs 2,2 millions.

La combinaison gagnante de ce tirage du 12 mai 2023 est : 08-10-14-15-16-17-25

Le tirage numéro 127 a fait 11,407 gagnants qui se partagent la somme de Rs 3,935,740.

Totale de vente réalisée à la fermeture du jeu du 127e tirage sous la supervision de la GRA : Rs 8,165,340.

Montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius sous la supervision de la GRA pour le 127e tirage : Rs 1,725,146.91