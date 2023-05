Ile Maurice: Trophée Sudesh Rughoobur / Quarts de finale - Un air de Cadets-Fire avec l'Ami de l'est vs Reste du monde

Après la victoire d'Henrietta face à Richelieu la semaine dernière (1-1, victoires aux tirs au but 4-2), les quarts de finale du Trophée Sudesh Rughoobur se poursuivent avec une affiche qui sent bon le football 'lontan' ! En effet, lorsque L'ami de l'est se mesurera à Reste du monde demain à 15h00, au stade de Petit Raffray, on aura un parfum de Cadets Club vs Fire Brigade, avec plusieurs éléments des deux clubs mythiques réunis dans chaque camp.

Pour Christian Bienaimé, président et coach de Reste du monde, son équipe d'anciennes gloires existe de longue date. « Nous bane zouere zoué ensam depi jeunes apres nous fine forme lekip vétéran. Nous ena bocou anciens de la Fire couma Steve Coutet, Jack Jackson, Hailey Apapdoo, Jean Yves André, Patrick Aimé, Alain Rodolfe et aussi Mike Cayava (Sunrise), Jean Rex Ah-Fok (BBRH), Jean François Ammomoothoo (Maurice Espoirs), Figaro (Olympique de l'ouest) ou encore Ian Ross (Curepipe Starlight, Cercle de Joachim et Pas Mates). Nous fine gagne plusieurs compétitions vétérans : 5 années consécutives tournoi de Constance, 2 fois Quatre Bornes, 3 fois New Grove et 2 fois Bois Marchand. »

Christian Bienaimé et ses joueurs sont séduits par ce tournoi qui les fait revivre. « Un grand merci à messieurs Seegoolam et Rughoobur pour nous aider à faire revivre notre football à travers les anciens joueurs. Dimanche nous match pou ena ene parfum de Cadets-Fire c'est vrai et mo sur le public pou vine en nombre et pou apprécié ca. Nous pou rmise lors nous 4-3-3 habituel et nous respecté l'adversaire qui nous conne assez bien.»

En face, l'Ami de l'est a des arguments à faire valoir aussi puisqu'il vient de remporter un tournoi à Rodrigues comme nous l'indique le président du club Pravesh Rawoo. « Nous sommes une équipe bien structurée, on représente fièrement la région de Flacq, avec plusieurs anciens du Cadets Club et de Tamil Cadets aussi. Nous sommes enregistrés auprès de la Registrar Association et nous organisons des sorties annuelles à la Réunion et à Rodrigues. »

« Nous avons organisé récemment un Trophée de l'amitié à Rodrigues, en nous inspirant du nom du trophée de Sudesh Rughoobur. Il y a l'équipe de vétéran de New Grove, Baie aux Huitres et Grande Montagne de Rodrigues et notre équipe. Bien sûr ça coute cher d'organiser ce type de déplacement et on n'a aucun sponsor, mais le football c'est notre plaisir et on se cotise nous-mêmes pour y aller. Par exemple, pour le tournoi à Rodrigues, on a assuré tous les frais, on a juste eu l'aide de la Sports Commission de Rodrigues pour avoir un terrain et l'arbitrage » explique Pravesh Rawoo.

L'Ami de l'est peut s'appuyer sur des joueurs d'expérience comme Maesh Rajasingh, Ajay Reddy, Beeharry et Saurah. « On prend chaque match au sérieux, comme ce choc en quart de finale demain, il faut montrer l'exemple aux jeunes. Bravo pour ce joli tournoi. Ca fine meme donne l'idée à la MFA pou faire ene la ligue vétéran li aussi ! Li vrai qui asterla nous trouve pli boucou spectateurs pou tournoi veteran qui dans football zeness...» souligne le président de club. Notre interlocuteur estime que le tournoi actuel fait la part belle à la défense, avec peu de buts marqués, et qu'il misera sur un 4-4-2 offensif face à un adversaire très athlétique.

Tableau des quarts de finale :

*Henrietta bat Richelieu 1-1, tab 5-4

*Reste du monde vs L'ami de l'est, ce dimanche à 15h00

*New Grove vs BBRH, dimanche 21 mai

*Reste du nord vs Fraternels, dimanche 28 mai