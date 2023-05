Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Mai 2023

Burkina fasso : Culture- SMARTY, Kundé d`Or 2023

Le vendredi 12 mai, Ouagadougou a vibré au rythme des Kundé Edition 2023. C’est au cours d’une soirée gala que les gagnants des différentes catégories ont vu leurs efforts récompensés. Cette année encore le Kundé a respecté la tradition en offrant au public, des scènes artistiques riches en couleurs. Parée de ses plus beaux vêtements, la salle des banquets de Ouaga 2000 ne pouvait contenir les adeptes de la bonne musique. Surtout lorsqu'il s'agit de réunir sur un même podium des artistes de la musique africaine telles que Chris M, Emilio Lechanceux, Mawa Doumbia, KS Bloom, Roseline Layo, Didi B, Toofan, Zao, pour ne citer que ceux-là. Le tout, auréolé d'un somptueux défilé de mode orchestré par le créateur de mode François 1er. « Je sais qu'il y a une enveloppe qui accompagne le lot du kundé. J'aimerais officiellement le dire, de cette enveloppe, je n'en prendrai un rond. Je fais don de tout ça aux personnes déplacées internes au Burkina Faso » dixit Smarty, Kundé d'or 2023. (Source : alome.com)

Sénégal : Place de la Nation- Grande mobilisation des Forces vives de la Nation (F24) contre une 3e candidature de Macky Sall

Les Forces vives de la Nation (F24) ont réussi, ce vendredi 12 mai 2023, une grande mobilisation populaire à la Place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) à Dakar pour exiger la non participation du président de la République, Macky Sall à l’élection présidentielle du 25 février 2024 et la libération des détenus politiques, plus de 300 dans les prisons sénégalaises. À l’appel de l’ensemble des leaders de la plateforme qui lutte également pour la démocratie et le respect des libertés individuelles, une foule immense s’est réunie dans une ambiance bon-enfant pour marquer son adhésion au mot du F24. À l’exception du président du parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité“, Ousmane Sonko présentement à Ziguinchor, l’ensemble des leaders de l’opposition ont, tour à tour, pris la parole pour scander des discours hostiles au régime actuel et au président de la République Macky Sall. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Adjamé- Un groupe d’élèves dans les filets de la police pour vol de sac à main

Quatre élèves ont été appréhendés le jeudi 11 mai 2023, dans la commune d’Adjamé (Abidjan), par la police pour vol portant sur un sac à main contenant une somme d’argent et un téléphone portable. L'opération a été menée par les équipages de police recours et ceux du commissariat de police du 7e arrondissement de ladite commune. Selon les faits rapportés par la police nationale, le commissariat du 7e arrondissement a été informé de la présence d’élèves qui venaient de commettre un vol à l’arrachée au préjudice d’une dame, au niveau de l’échangeur de l’Indenié (Adjamé). La synergie d’action a eu pour conséquence l’interpellation de quatre élèves. Il s'agit de D.M, 15 ans ; S.S, 14 ans ; T.M, 16 ans et M.M, 16 ans. Ils ont été mis aux arrêts avec en leur possession le sac à main de la victime. Il a été retrouvé la somme de 80 000 FCfa au lieu de 100 000 FCfa. (Source : Fratmat.in

Mali : Réconciliation nationale- Une délégation gouvernementale était à Kidal

Il était prévu une rencontre entre le gouvernement et les groupes signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation aujourd'hui vendredi 12 mai à Kidal. Selon nos informations, la délégation du gouvernement était conduite par le ministre de la Réconciliation nationale en charge de l'Accord, le Colonel-major Ismaël Wagué. Cette rencontre devrait marquer la relance du dialogue inter-maliens qui est interrompu depuis plusieurs semaines en raison du retrait des membres la Cma de toutes les instances de mise en œuvre dudit Accord et qui aura huit ans d'existence le lundi 15 mai 2023. (Source : abamako.com)

Centrafrique : Activités des paramilitaires- Les commerçants sont excédés par Wagner

Les activités économiques ont repris dans le centre commercial du PK5, à Bangui, la capitale centrafricaine. Certains commerçants avaient en effet fermé leur boutique pour protester contre le racket, mais aussi les violences et les enlèvements commis par des mercenaires russes du groupe Wagner.« Ce n’est pas pour rien que les commerçants ont décidé de fermer boutique, raconte un commerçant du PK5. Depuis presque un mois nous subissons des bavures des éléments Wagner qui viennent la nuit kidnapper et torturer les gens. Le dernier acte qui nous a poussé à ne pas ouvrir c’est le cas de mon oncle qu’ils ont enlevé tard la nuit. Ils l’ont torturé. Aujourd’hui, il est entre la vie et la mort. » (Source : Dw)

Mauritanie : Elections - Un triple scrutin test pour le pouvoir à un an de la présidentielle

En Mauritanie, samedi se tiennent les élections législatives et locales. La campagne s’est clôturée jeudi. Près de 1,8 million sont appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport aux précédents et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir. Les mauritaniens devront déposer aujourd’hui pas moins de six bulletins de votes dans les urnes, explique notre correspondante à Nouakchott, Léa Breuil. Un premier pour choisir leurs maires, un autre pour choisir leurs 15 conseillers régionaux et 4 rien que pour choisir les 176 députés du Parlement. Parmi ces 4 bulletins pour la députation : l’un d’entre eux est réservé depuis 2013 aux candidates femmes pour assurer leur représentation au Parlement. Ces réformes pourraient susciter un engouement pour ces élections chez les jeunes Mauritaniens, qui composent la majorité de la population du pays. Pourtant, malgré ces dispositions, la Commission électorale redoute que des bulletins soient mal remplis. En 2018, un peu plus de 31% des bulletins qui concernaient les listes nationales étaient des bulletins nuls. (Source : Rfi)

Rdc : Protestations- l’opposition reporte sa marche du 13 au 20 mai

Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo Mapong et Delly Sesanga ont finalement décidé du report de leur manifestation qui devait se tenir samedi 13 mai à Kinshasa. Jeudi, lors d’une réunion avec les autorités, le gouverneur leur avait annoncé l’impossibilité d’assurer la sécurité du rendez-vous et avait proposé de le décaler au 18 mai. Proposition d’abord refusée par les partis LGD, Envol, Ensemble et Ecide, qui ont finalement décidé ce 12 mai de renvoyer la marche au samedi 20 mai.(Source : Rfi)

Rwanda : Une semaine après les inondations- Paul Kagame s'est rendu à Rubavu

Sur place, le chef d'Etat rwandais a constaté les dégâts, il s'est également adressé à des personnes déplacées du camp d'Inyemeramihigo. « Nous sommes aussi tristes que vous de vous voir dans cette terrible situation. Sachez que nous faisons actuellement tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider et améliorer la situation » a déclaré le président rwandais. Une cinquantaine d'écoles ont été détruites, ainsi que des infrastructures essentielles, notamment des routes, des ponts, des stations d'eau et des réseaux électriques, dans l'une des pires catastrophes naturelles que le Rwanda ait connues depuis des années. Selon un décompte encore provisoire. Plus de 5 000 maisons ont été détruites, faisant de milliers de sans-abri. (Source : africanews)