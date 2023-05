Afrique de l'Ouest: 4ème édition des BRVM Awards- Voici les lauréats

Le prestigieux hôtel 2 Février de Lomé a accueilli, les 10 et 11 mai 2023, la 4ème édition des BRVM Awards sous le Haut patronage de SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise. Rapporte une note à la presse de la Brvm

Cette célébration a mis à l’honneur di­fférentes personnalités et entreprises pour leur engagement et leur contribution au dynamisme du Marché Financier Régional de l’UEMOA. Cette édition a porté sur le thème « Marchés des capitaux et résilience économique ». Elle a été officiellement lancé le mercredi 10 mai 2023 par Son Excellence Victoire Tomegah-Dogbe, Premier ministre du Togo, représentant Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République Togolaise.

Aussi, la source ajoute qu’ au cours de la 4ème cérémonie de distinction, 2 personnalités se sont vus décerner des distinctions spéciales. Ainsi Le Grand prix d’honneur : Sem Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la république Togolaise. Quand le Prix spécial est revenu à M. Sani YAYA, Ancien président du conseil des ministre de l’UEMOA, ministre de l’économie et des finances du Togo. À la suite de ces distinctions spéciales, les acteurs du Marché financier régional qui se sont distingués durant l’année 2022se sont vu remettre leurs prix respectifs. Pour chacune des 8 catégories primées, 5 entreprises étaient nominées, et ont été départagées selon des critères qualitatifs et quantitatifs par un jury de renom composé entre autres de M. Amadou KANE, Président du Jury, M. Didier ACOUETEY, Mme Lynda APHING-KOUASSI et Mme Manon Karamoko COULIBALY, M. Léonard DOSSOU.

Plusieurs ont été décernés aux lauréats 2023 Il s’agit entre autres du Prix de l'opération de l'année – actions. Ce prix a été enlevé conjointement par l’Etat de Côte d’Ivoire (Comité de Privatisation) et Orange Côte d’Ivoire. Pendant que celui de l'opération de l'année dans le compartiment des obligations est : Emprunt Tpci 5,75% 2022-2037 (TPCI.O70) du Trésor Public de Côte d’ivoire. Ce n’est pas tout. Le prix du meilleur du média financier est revenu à Sika Finance pendant que celui de la Btcc de l’année a été enlevé par Nsia Banque. Le prix de la Société de gestion d’Opc de l’année est revenu à Nsia Asset Management. Le prix de la Société de gestion et d’intermédiation de l’année : Boa Capital Securities. Le prix du Deal de l’année a été décerné à la Société générale capital Securities West Africa.Noter que le prix de la Société cotée de l’année est revenu à Ecobank Côte d’Ivoire