Cote d'Ivoire: Coopération Côte d'Ivoire – France- quatre conventions de financement C2D signées

Le Premier ministre, Patrick Achi, a présidé, le vendredi 12 mai 2023 à la Primature, la cérémonie de signature portant sur quatre conventions de financement Contrat de désendettement et de développement (C2D) dont trois du secteur Emploi Jeune pour l'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne visant 84 140 bénéficiaires et une sur l'environnement et la biodiversité. Rapportent les services de la Primature ivoirienne.

A l’occasion, le ministre ivoirien de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, et la secrétaire d'Etat française, chargée du Développement, de la Francophonie et du Partenariat, Chrysoula Zacharopoulou, ont procédé à la signature de ces quatre conventions. C’était en présence des ministres ivoiriens de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, du directeur de l’Agence française de Développement (Afd), Adrien Haye et de l'ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean Christophe Belliard.

Au niveau du secteur Emploi jeunes pour l’insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne, les trois conventions, d’un montant total de 51,6 milliards de Fcfa, sont relatives à l’amélioration de l'Employabilité des jeunes, par le financement pour 18,5 milliards Fcfa ; au développement du service civique pour 13,12 milliards Fcfa et à l'appui à la structuration de l'Agence Emploi Jeunes sur tout le territoire ivoirien pour un montant de 20 milliards Fcfa. Ce Programme vise à renforcer l'employabilité des jeunes, leur insertion dans la vie active et plus largement dans la communauté des citoyens. Il prévoit de renforcer les capacités et les moyens de l'Agence emploi jeunes, de l'Office du service civique national et des Conseils régionaux.

Concernant la convention environnement et biodiversité, d'un montant de 15 milliards de Fcfa, elle vise à renforcer la gestion des aires protégées pour améliorer leur état de conservation et leur valorisation au bénéfice des communautés riveraines, dans un contexte de vulnérabilité climatique. Cinq aires protégées sont ciblées. Il s’agit du Parc national des lles Ehotilé et des Réserves de Lamto, du Mont Nimba, du Haut Bandama et de Mabi Yaya. Le projet doit permettre d'améliorer l'état de la biodiversité de près de 192 000 hectares ainsi que les conditions de vie de plus de 400 000 habitants des villages périphériques.

Ces quatre conventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème Contrat de Désendettement et de Développement signé le 27 octobre 2021 pour un montant de 750,77 milliards de Fcfa entre la Côte d'Ivoire et la France. Le Chef du gouvernement a exprimé au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, la reconnaissance de la Côte d’Ivoire à la France pour leurs différentes interventions et actions dans des secteurs vitaux de notre pays.

Avant lui, la secrétaire d'Etat française, chargée du Développement, de la Francophonie et du Partenariat, a réaffirmé l’engagement constant de la France à construire avec notre pays un partenariat concret au bénéfice des populations ivoiriennes. « C’est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays », a-t-elle dit.