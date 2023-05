Cote d'Ivoire: Mise en œuvre des projets PA-PsGouv- La Bad et le gouvernement ivoirien se félicitent des résultats à mi-parcours

Le Chef de projet PA-Psgouv de la Banque africaine de Développement (Bad), Raymond Besong, et le directeur de l'évaluation des projets au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et responsable des opérations au PA-PsGouv, Sionseligam Silué, se sont félicités des premiers résultats produits dans le cadre de la mise en œuvre du PA-Psgouv dans les secteurs agricoles et des ressources animales et halieutiques. Rapporte le Cicg.

C'était le vendredi 12 mai 2023 à Korhogo, au terme d'une mission conjointe de supervision et d'évaluation des projets réalisés.

« Le bilan est positif. L'engouement des populations est encourageant. Les investissements ont porté leurs fruits. Par exemple, à Korhogo, les femmes de la coopérative ''Binkéléma'' de Dopiankaha ont produit plus de 12 tonnes d'oignons, les producteurs de masse de manioc, j'en passe. Ces résultats montrent qu'au niveau des cultures maraîchères, le PA-PsGouv marche bien. La satisfaction est là pour moi, en dépit de quelques difficultés. Je suis optimiste'', s'est réjoui l'économiste ».

Toutefois, au niveau des défis à relever, notamment la disponibilité de l'eau en toute saison pour les acteurs du maraîcher, l'électricité et des latrines pour les unités semi-industrielles de transformation de manioc, etc., Raymond Besong a assuré que la BAD va travailler avec la Coordination générale du PA-Psgouv pour voir dans quelles mesures les lignes budgétaires pourraient être révisées pour résoudre ces questions.

Pour la suite, a-t-il conclu, un aide-mémoire sera rédigé pour ressortir une liste de priorités à mettre en œuvre les prochaines semaines. Non sans assurer qu'une équipe compétente de la Bad sera toujours là pour suivre et poursuivre le projet PA-Psgouv, car cette mission tenue du 05 au 12 mai dans les zones Sud, Centre et Nord du pays, représente la dernière pour Raymond Besong qui passe la main à François Wongue, désormais Chef de projet.

De son côté, Sionseligam Silué a traduit les remerciements du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, partant du gouvernement, à la Bad.

« De Tiassalé à Korhogo, nous avons constaté que les productions ont commencé à sortir des parcelles. Notre satisfaction est grande. À Ferkessédougou, le groupement de Kakpeliakaha a vendu 15 000 kg de piment. Son appui est en train d'impacter le quotidien des bénéficiaires et de la population des localités concernées », a-t-il relevé.

Pour lui, la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la sécurité et de la souveraineté alimentaires : « La priorité est faite au niveau de la consommation locale. Les leviers de la sécurité alimentaire sont adressés et nous allons gagner cette bataille ».

Il a ajouté que le gouvernement a bien vu en initiant ces projets qui sont ''la preuve palpable qu'il y a une redistribution des richesses au niveau national''.

« Nous encourageons les populations à s'intéresser à ces programmes entièrement gratuits. Qu'il s'agisse des kits d'intrants et de matériels agricoles pour les maraîchers, des boutures de manioc pour les producteurs de masse de manioc, d'unités semi-industrielles de transformation de manioc, de poulaillers, de fermes piscicoles, etc. Il s'agit d'un appui pour sortir les femmes et jeunes sans emplois de la précarité », a insisté Sionseligam Silué.

Dans le cadre du projet PA-Psgouv, selon Sionseligam Silué, ce sont 685 ha de cultures maraîchères, 1 000 ha de manioc et 4 000 ha de parcs à bois de maniox répartis dans six régions sélectionnées. Notamment le Poro, le Tchologo, l'Agnéby-Tiassa, le Gbêkê, le Gontougo et le Bélier. Et on dénombre cinq unités semi-industrielles de transformation de manioc à N'Douci, à Agboville, à Tanda, à Bouaké et à Ferkessédougou.