Ouganda: Le président critique l'armée à propos de la mort au travail d'un ministre tué par son garde du corps

"Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré lors des funérailles du ministre du Travail Charles Okello Engola, tué le 2 mai par son garde du corps, un jeune soldat qui s'est ensuite suicidé, que l'armée est dans une situation très embarrassante.

"Je suis profondément irrité de voir qu'un cadre aussi compétent est mort aux mains d'une personne issue de notre système", a déclaré le président, qui a appelé l'armée à revenir à l'esprit d'antan, celui de l'Armée de résistance nationale (NRA), la formation de guérilla dirigée par M. Museveni qui a pris le pouvoir en 1986.

"Nous étions en train de reconstruire notre pays et j'étais le mieux payé à l'époque. J'appelle les Ougandais, et en particulier la classe politique, à revenir à la doctrine de l'Armée de résistance nationale (NRA). Notre doctrine était de travailler par patriotisme, et non pour être payé", a fait remarquer le président, qui est également chef des forces armées.

Museveni a ensuite exhorté les gens à ne pas réduire la cause de la mort du défunt ministre à la faiblesse des salaires dans l'armée, ajoutant qu'ils devraient attendre les conclusions de l'enquête.

Mais la question de la faible rémunération des militaires est une question que le chef de l'Etat n'a pas voulu éluder en faisant appel au patriotisme : "Vous voulez dire que chaque fois qu'un soldat part en patrouille, il devrait recevoir une indemnité ? Comment allons-nous le soutenir ? Quel genre d'armée construisons-nous ? Ainsi, lorsqu'ils quittent l'armée et entrent dans le secteur civil, ces soldats sont pris dans ce "mercenariat" de parasites qui ne se soucient pas de leur pays, mais demandent plutôt de l'argent qu'ils n'ont pas". "La mentalité des indemnités que vous avez est donc erronée", a déclaré M. Museveni en s'adressant aux militaires.

"Charles Engola n'a rien à voir avec la cause de sa mort. On ne peut pas dire que le soldat a fait ce qu'il a fait à cause des actions du ministre Engola", a ajouté le président, qui a annoncé une campagne contre la corruption.

Le ministre Engola a été abattu près de son domicile le 2 mai par le soldat Wilson Sabiiti, qui lui servait de garde du corps depuis seulement un mois. Le ministre a été touché par pas moins de 28 balles tirées par le soldat, qui a ensuite retourné l'arme contre lui. L'aide de camp d'Engola a également été blessé.

Le motif du meurtre n'est pas clair, mais selon la presse locale, il serait lié à un différend sur le salaire du garde. "Des témoins affirment que le soldat criait qu'il n'avait pas été payé depuis longtemps alors qu'il travaillait pour un ministre", rapporte le journal en ligne NilePost.

Ce n'est pas la première fois que l'on tente d'assassiner un ministre en Ouganda : le 1er juin 2021, le général Edward Katumba Wamala, ministre des transports, avait échappé à une embuscade à Kampala. Sa fille et son chauffeur avaient perdu la vie dans l'attaque.

Le 7 mai, Ibrahim Tusubira, également connu sous le nom d'Isma Olaxes, célèbre blogueur ougandais et opposant à Museveni, a été tué à Kyanja (au même endroit où le ministre Engola a été assassiné).