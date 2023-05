Tunisie: ES Tunis vs Al Ahly - Les Egyptiens en toute maitrise à l'aller (0-3)

AL Ahly remporte 0-3 la manche aller de leur double confrontation des demi-finales de la LDC CAF contre l'ES Tunis. C'était ce soir au Stade de Radès après un doublé du Sud-Africain Percy Tau et un but de l'Égyptien Mahmoud Kahraba.

Percy Tau ouvre le bal

Al Ahly a commencé ce match avec des offensives constantes, forçant les Tunisiens à battre en retraite. Cela a donné des fruits immédiats parce qu'un centre venant de la gauche a trouvé Mahmoud Kahraba à l'entrée de la surface.

Dos au but, l'attaquant égyptien a servi Percy Tau et l'international sud-africain a fusillé sans hésiter Mohamed Sedki Denchi dans les buts de l'EST. 1-0 après seulement huit minutes de jeu au Stade de Radès.

L'ES Tunis essaie sans succès de refaire son retard

Cette domination tactique n'a marché que pendant les dix premières minutes, car l'ES Tunis a équilibré le jeu en positionnant un bloc haut. À la 12e minute, un coup de tête de l'attaque tunisienne a effrayé les Égyptiens, Mohamed El Shenawy ayant sorti de justesse le tir.

Al Ahly rentre au vestiaire avec une légère avance

Avec des qualités individuelles au-dessus de celles de l'ES Tunis, Al Ahly est passé tout près du break dans la première moitié du match, mais s'est heurté à sa propre inefficacité. Une jolie passe entre la défense tunisienne de Tau pour Kahraba a fini hors de la pelouse, ce dernier ayant manqué un face-à-face incroyable.

Cela a failli coûter cher à Al Ahly, car ils ont essuyé des attaques juste après, au point de forcer des arrêts d'El Shenawy. Malgré une fin de période plutôt intense sur la défense égyptienne, les visiteurs ont réussi à remporter 1-0 la première mi-temps.

Retour des vestiaires, Percy Tau réalise son doublé de la soirée

La pause n'a pas vraiment servi aux hôtes, les choses n'ayant pas changé en seconde période. Encore plus entreprenant, Al Ahly a multiplié ses assauts avec un Tau dans un très grand soir.

C'est d'ailleurs l'ancienne star de Brighton qui a doublé la mise des siens. À la 55e, Tau a fait parler la souplesse de ses jambes pour dribbler la défense tunisienne et envoyer une frappe croisée dans les filets depuis l'extérieur de la surface.

Réactions immédiates sans succès de l'ES Tunis

L'EST n'a eu besoin que d'une minute pour forcer un arrêt sensationnel d'El Shenawy quand Mohamed Ben Ali Hamouda a manqué une occasion en or à la 56e. Deux minutes après, un retourné acrobatique aurait pu faire mouche si El Shenawy n'a pas paré la frappe de justesse. Cela s'est suivi d'un certain nombre d'attaques des Tunisiens qui n'ont vraiment rien donné de concret.

Al Ahly creuse l'écart avec un troisième but

La prestation des géants du Caire est au-dessus de celle d'en face. C'est clair. Cela s'est révélé sur une contre-attaque, lorsque Kahraba a marqué dans un but vide. C'était suite à une belle action collective à la 75e.

Avec une belle équipe collective, Al Ahly étourdit l'ES Tunis au bout d'une victoire 0-3 au Stade de Radès. Un véritable pas de géant vers la finale de la LDC CAF, avant le match retour prévu dans une semaine au Caire.

Feuille de match : ES Tunis vs Al Ahly (demi-finale aller LDC CAF)

Date et heure : Tunis, le 12 mai 2023 de 19 h 00 GMT à 20 h 55

Météo : Ciel sans nuages

Affluence : à huis clos

Stade : Stade de Radès

Arbitre et assistants : S. Nkomo / A. Maphutha, R. Phiri , E. De Sani.

Score : ES Tunis 0-3 Al Ahly

Avertissements : ES Tunis (Ben Ali 50', Ben Romdhane 78', Ouahabi 93') / Al Ahly (Fathi 41')

XI de départ (changements) :

ES Tunis : Debchi, Ben Ali (Machmoum 79'), Meriah, Tougai, Ben Hamida, Samir Bougrine (Anice Badri 46'), Coulibaly, Ben Romdhane, Zaddem (Ouahabi 69'), Hammouda, Arfaoui (Aziz Abid 79').

Al Ahly : El Shenawy, Maaloul, Abdel Monem, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany (Abdelfattah 84'), Ghallab, Dieng, Percy Tau (Abdel Kader 92'), Hamdi Fathi (Kendouci 84'), El Shahat (Taher Mohamed 76'), Kahraba (Mohamed Sherif 76').

