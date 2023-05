Seychelles: Malte et les Seychelles vont approfondir leur coopération dans les secteurs de la santé et de l'éducation

Les médecins seychellois pourront fréquenter les facultés de médecine de Malte et il y aura de nouveaux échanges dans les secteurs de l'éducation et de la santé après que les deux pays ont convenu d'approfondir davantage leurs relations lors d'une réunion vendredi après-midi.

Les deux États insulaires ont signé des accords de coopération en matière de santé, qui faciliteront et renforceront la coopération institutionnelle bilatérale dans le secteur de la santé et ils ont convenu de créer une commission mixte de coopération bilatérale - qui ouvrira la voie à des consultations plus régulières sur l'état de la coopération entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce de Malte, le Dr Ian Borg, et le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, ont signé les accords vendredi après-midi à la Maison Queau de Quincy - le siège du ministère des Affaires étrangères sur l'île principale de Mahé.

M. Borg, qui venait d'atterrir dans l'État insulaire de l'ouest de l'océan Indien, est en visite officielle de 48 heures sur l'invitation de M. Radegonde.

Au cours de sa visite, il a eu des entretiens avec certains ministres ainsi qu'avec M. Radegonde pour discuter de divers domaines de coopération.

Les nouveaux domaines dans lesquels les deux États insulaires coopéreront sont le tourisme et l'économie bleue.

"Comme aux Seychelles, le tourisme est un secteur important de l'économie maltaise", a déclaré M. Radegonde.

« Nous avons discuté de la meilleure façon dont les deux pays pourraient travailler ensemble afin d'améliorer la visibilité des deux destinations et maximiser les revenus de cette industrie très lucrative », a expliqué M. Radegonde.

Il a poursuivi en expliquant qu'en raison des discussions fructueuses tenues, il y aura « des échanges techniques, des formations en développement de produits et en marketing numérique.

Pendant ce temps, comme Malte est actuellement membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Borg a déclaré que son pays - également un État insulaire - « plaidera sur la question du changement climatique ».

Malte a déjà lancé le bal en soulevant la question de l'élévation du niveau de la mer au Conseil de sécurité de l'ONU en février de cette année.

En plus de trouver de nouvelles pistes de coopération, les deux pays continueront à travailler dans des domaines déjà établis, comme la sécurité maritime.

Malte fait partie des efforts de l'EU NAVFOR Atalanta et est "à l'avant-garde des lois maritimes".

Les étudiants seychellois ont déjà bénéficié d'études en droit maritime à Malte.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 34 ans.