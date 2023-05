Madagascar: Transport ferroviaiRre - Les voyages en train Moramanga-Toamasina séduisent

Quatre départs hebdomadaires des trains voyageurs reliant Moramanga à Toamasina sont prévus. Nombreux s'intéressent déjà à l'« ancien-nouveau » transport de voyageurs, le voyage en train.

À partir du 1er juin, le transport en train depuis Moramanga pour Brickaville et Toamasina sera rouvert aux voyageurs. En 2021, la circulation des passagers entre Moramanga, Andasibe et Brickaville a été possible mais n'a pas fait long feu. Les voies ferrées ont été obstruées par des dégâts cycloniques. Avant 2021, la ligne ferroviaire a été à l'arrêt depuis 1996. La reprise des dessertes en train sur l'axe Est, enchante déjà depuis l'annonce du ministère des Transports et de la météorologie de la reprise de la ligne ferroviaire le 9 mai dernier. L'engouement est déjà constaté chez les aventuriers, touristes ou simples citoyens.

« La dernière fois que j'ai pris le train pour Toamasina, j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44. J'essaierais bien pour les prochaines vacances, cette aventure en train », raconte Mialisoa Rakotoson, mère de famille, commerciale dans l'import-export. « Je vois d'ici que ce seraient des voyages extraordinaires que sont ces virées en train », livre son ami, qui lui, ne se souvient pas avoir déjà voyagé en train de toute sa vie. Un père de famille, la soixantaine, se pose, en revanche des questions sur la qualité des locomotives, des voitures voyageurs et des détails techniques du train. « A-t-on réparé comme il faut les lignes de chemin de fer sur cet axe ? A-t-on adapté les locomotives importées au contexte des lignes ferroviaires malgaches ? Le transport ferroviaire est très populaire et aucun détail ne doit être négligé, sinon c'est la catastrophe », se demande-t-il.

Touristique

Pour un organisateur de voyage habitué de la région Est, il ne voit que des avantages. « Les touristes nationaux et étrangers seront ravis de prendre le train pour aller à Toamasina, même si pour le moment, il faut partir de Moramanga. On peut organiser une descente en car jusqu'à Andasibe par exemple et prendre le train pour Toamasina. Les voyages en train attirent toujours même si les trajets prennent plus de temps », explique Lova Heriniaina, guide touristique.

En tout cas, le premier voyage de ce 1er juin partira de Moromanga vers Toamasina au prix de 15 000 ariary pour le voyage en première classe et 7 000 ariary pour la deuxième classe. Les trajets Moramanga-Toamasina se feront tous les jeudis, départ à 6h du matin et traverseront vingt-trois gares. Les retours se feront les samedis. Pour les trajets Brickaville-Toamasina, les frais sont fixés à 7 000 ariary et 10 000 ariary pour les premières classes. Il est possible de prendre le train depuis Moramanga pour aller à Ambila Lemaitso, mais seulement les dimanches et retour les mardis.

Ce sont des nouvelles voitures-voyageurs avec deux-cent quatre-vingt sièges disponibles pour la deuxième classe et soixante-quatre en première classe. Quatre départs hebdomadaires sont prévus pour ces trains voyageurs. Les communes de passage de la ligne ferroviaire se chargeront de la vente des billets et de la gestion des quais. Selon le ministère des Transports et de la météorologie, plus de cent mille personnes dépendent de la voie ferrée pour circuler dans cette zone Est du pays.