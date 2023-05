Madagascar: Divertissement - Sehatra.com première plateforme de vente de vidéos à la demande

Sehatra.com, la première plateforme de vente de vidéos à la demande à Madagascar, a été lancée d'une manière officielle hier chez Orange Digital Center Madagascar à Ankorondrano qui l'incube désormais.

Sehatra.com permet aux artistes et producteurs de vendre leurs vidéos en ligne et aux utilisateurs de visionner ces vidéos à tout moment. Sehatra.com est la première plateforme de vidéo à la demande à Madagascar, permettant aux artistes et producteurs de diffuser leurs vidéos auprès d'un public mondial. Sehatra.com veut également collaborer avec les associations qui veulent faire des levées de fonds en échange de visionnage de vidéos ; « ny adidy vita, ny fahafinaretana azo » comme le dit Kiady Ravahatra.

Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Les vidéos disponibles sur Sehatra.com couvrent une grande variété de genres, allant des clips vidéo musicaux aux films et documentaires. La plateforme est facile à utiliser pour les utilisateurs. Elle permet une navigation simple et intuitive, avec une recherche facile et rapide des vidéos disponibles. Les vidéos sont également de haute qualité, assurant une expérience de visionnage optimale.

Premier prix

Sehatra.com a été fondé par Kiady Ravahatra, un entrepreneur malgache passionné par la musique et l'informatique. Il a combiné sa passion et son savoir-faire pour créer la plateforme Sehatra.com, offrant une nouvelle opportunité aux artistes et producteurs locaux de promouvoir leur travail à travers le monde. Le lancement officiel de Sehatra.com a été marqué par une présentation aux artistes et producteurs et une performance d'artistes dont Vilon'Androy et Vahantsaina One Man Band. L'événement s'est tenu au local de l'Orange Digital Center Madagascar. Rappelons que Sehatra.com a obtenu le premier prix de POESAM 2022 (Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient).

Le fondateur de Sehatra.com, Kiady Ravahatra n'a pas caché sa satisafaction. « Je suis très fier de lancer Sehatra.com aujourd'hui. Cette plateforme est née de ma passion pour la musique et mon savoir-faire en informatique. Nous croyons que Sehatra.com va révolutionner la manière dont les artistes et producteurs distribuent leur contenu à Madagascar. » Avec Sehatra.com, IL espère ouvrir de nouvelles perspectives pour l'industrie culturelle malgache en offrant une alternative moderne et accessible aux canaux de diffusion traditionnels. Pour les jeunes entrepreneurs, « créer une entreprise n'est pas chose facile mais le jeu en vaut la chandelle. Prenez le risque et persévérez, on récolte toujours ce que l'on sème. » a-t-il conclu comme une confession de foi.