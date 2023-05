Madagascar: Roland Ratsiraka - « La Transition est un acte anticonstitutionnel »

Le député de Toamasina I a tenu une conférence de presse, hier matin, à Tsimbazaza, où il a parlé de la Transition, en particulier, et des élections, en général.

Le député a ainsi souligné que « nous devons respecter la Constitution car l'une des principales raisons pour lesquelles les pays d'Afrique dont, notamment, Madagascar n'avancent pas et sont traités par les pays occidentaux de Républiques bananières ; c'est que nous ne respectons même pas nos propres règles. Les deux richesses fondamentales oubliées et qui sont pourtant les priorités dans tout cela c'est la population et la Nation.

Quel message donnons-nous à la population quand on parle de Transition ? Et quel avenir pour une Nation sans alternance démocratique normale mais vivant toujours dans l'incertitude ? »

Le président du MTS reconnaît qu'il y a des obstacles autour de l'organisation des élections dont notamment la CENI et la HCC ; et, ce n'est pas parce que le pouvoir en place ne respecte pas la Constitution que nous sommes en droit et avons raison de réclamer des choses extra-constitutionnelles. Ainsi, le député invite la Communauté Internationale à défendre la population et la Nation, et non pas inciter et ensuite valider des actes anticonstitutionnels.

Candidature

Alors que les états-majors politiques s'activent pour la pré campagne, les militants MTS se réunissent en masse, comme à Ambohimangakely et Antsirabe puis dans le district de Brickaville, pour réclamer la candidature de Roland Ratsiraka. Ces derniers argumentent qu'ils veulent un nouveau dirigeant à la tête du pays, un nouveau président propre, expérimenté et surtout respectant les Lois. A ce propos, selon les 12 valeurs du MTS, le respect de l'Etat de droit et de la démocratie sont des valeurs non négociables.

Le député Roland Ratsiraka est étonné et triste de constater que beaucoup de partis politiques et leaders d'opinions poussent le pays vers une Transition. Ce serait tromper le peuple que de parler de transition.

Élections saines

Nous connaissons déjà les méfaits de la Transition : gabegies au niveau de l'Etat, incertitude économique, suspension des partenariats et recul de tous les secteurs et de la mentalité. C'est pourquoi le MTS souhaite que l'Assemblée nationale vote la refonte de la CENI qui concerne uniquement dix articles. Ces dix articles vont répondre à l'ensemble des critiques sur la CENI pour que nous espérons avoir des élections saines, transparentes et acceptées par tous.