Madagascar: Viande bovine - Aucune trace de formol, indique l'ASCQDA

L'information n'a pas été confirmée par les analyses effectuées à la demande des autorités ministérielles, mais la vigilance reste, dans tous les cas, de mise chez les consommateurs, en restant attentifs sur tout produit suspect et procéder au signalement auprès des autorités.

Des échantillons de viande bovine sur le marché ont été analysés en laboratoire par l'Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaire (ASCQDA), rattachée au ministère de la Santé publique. Les prélèvements analysés n'ont montré aucune présence de formol, selon les responsables auprès du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et du Codex Alimentarius. Voilà qui pourrait rassurer les plus inquiets par cette information qui circulait ces derniers temps quant à l'utilisation du formol pour une fin de conservation prolongée de la viande. Un acte répréhensible et assimilable à un acte d'empoisonnement. D'ailleurs, l'indication pour l'usage du formol est clairement déterminée et réglementé.

En dépit de la négativité des analyses effectuées sur les échantillons de viande bovine, la vigilance des consommateurs demeure une nécessité, les actes malveillants, trompant les clients sur la qualité des marchandises sont pratiques courantes. Concernant la viande en particulier, en présence de tout aspect et/ou odeur suspects des produits proposés aux consommateurs, il convient de renoncer à l'achat et de signaler ces cas aux autorités, en l'occurrence la direction de la protection des consommateurs au sein du ministère du Commerce et de la Consommation.