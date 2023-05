Ile Maurice: Humiliée à l'aéroport, une des «We Three Queens of Africa» dénonce l'immigration mauricienne sur la toile

Cette vidéo tourne en boucle depuis quelques jours. Achieng Butler, du trio de la plateforme dédiée au «lifestyle, mentoring and empowerment», We Three Queens of Africa, y raconte sa pire expérience au cours d'un de ses nombreux voyages, celle vécue à Maurice. L'entrepreneuse et Guest Faculty and Speaker à l'African Leadership University, à Beau-Plan, a en effet eu une expérience désastreuse en arrivant de Paris pour un troisième séjour à Maurice.

«Je suis arrivée à l'aéroport avec mes documents. C'est là que j'ai indiqué que je suis venue pour travailler à Maurice. Je leur ai montré un document de mon employeur, qui est bien implanté dans le pays. L'officier m'a dit qu'il doit parler à son superviseur. Trois gars impressionnants sont venus me voir. Je me suis sentie comme une criminelle avec tout le monde qui me regardait. Ils ont contacté mon employeur qui leur a assuré que j'avais un billet retour. Vous savez ce qu'un des officiers a dit à un de ses collègues ? De vérifier si c'est un faux document !», avance Achieng Butler dans une des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle parle de «colorisme», c'est-à-dire de discrimination fondée sur la couleur de peau, et explique n'avoir jamais été autant humiliée, au point d'avoir même pensé regagner Paris par le premier vol. Achieng Butler souligne dans la vidéo qu'elle aurait pu parler en français pour se faire passer comme une locale. Cependant, elle déplore le fait qu'elle aurait pu être une simple touriste en vacances. Selon l'entrepreneuse, elle n'a jamais eu ce genre de contrôle dans les autres pays de la région.

Les réactions des internautes n'ont pas tardé, la vidéo devenant virale. Surtout que cela ternit l'image de Maurice comme destination touristique et de business, estime des Mauriciens sur la toile. Ils s'insurgent contre ce traitement de la part des autorités envers une personne arrivant à Maurice. Certains se demandent si tout le monde est vraiment logé à la même enseigne.

Les étrangers se font contrôler à leur arrivée sur le territoire de Maurice, comme dans tous les pays. Cependant, beaucoup viennent ici avec l'intention de demander un Occupational Permit, et certains n'ont pas de Business Visa pour venir faire des affaires à Maur ice.

Le Police Press Office récuse ce genre d'accusations et souligne qu'il n'y a aucune discrimination, affirmant que toute personne peut être contrôlée par les officiers de l'immigration et qu'elle doit répondre à quelques questions, entre autres.

Achieng Butler en quelques mots

Achieng Butler est une entrepreneuse kényane, fondatrice et CEO de Digital Beehive Africa, ainsi qu'une «motivational speaker» qui intervient dans des conférences, des forums ou dans les universités. Avec Micheline Ntiru et Musonda Mumba, elle fait partie du triumvirat «We Three Queens of Africa», qui fait des podcasts et des émissions diffusées sur la toile. Présentes sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, elles ont entre 1 500 et 3 000 followers sur les plateformes distinctes. De plus, leurs podcasts sont diffusés sur Apple Podcast qui a une large couverture. «L'express» lui a envoyé un message personnel sur son compte Instagram et aussi à «We Three Queens of Africa». Une réponse est attendue.