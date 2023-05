Ile Maurice: Hippisme I The N J The Legend Cup (Gr 3) - Abt - 1500m - The Gatekeeper sans surprise

Il était le meilleur cheval de la couse et à l'arrivée, il a fait honneur à sa réputation en s'imposant sans forcer son talent. Monté patiemment par Rye Joorawon dans le dos des animateurs, Stream Ahead et Fools Gold, le coursier de l'écurie Rameshwar Gujadhur a sorti une belle pointe de vitesse pour s'imposer sans difficulté face à Special Blend. The Gatekeeper, qui fait partie des meilleurs chevaux de l'île, a bien entamé sa saison et il devrait être suivi de près dans les grandes affiches cette année. Il devrait pouvoir bien tenir sa partie.

Outre cette victoire dans la course principale, Rye Joorawon avait auparavant été victorieux avec Arlingtons Revenge pour une toute première de l'écurie Yashin Emamdee. Ce coursier a terminé en trombe pour ajuster Castle Of Glass. Rye Joorawon a dû survivre à une objection de Nabeel Sheik Batchameah qui pilotait Eagles Vision.

La 9e journée a décidément été celle des premières. Dans la deuxième course, l'apprenti Bavish Goolgar frappait dès sa première monte en faisant triompher Betathantherest. L'entraîneur Ricky Maingard dont le cheval Lockdown a terminé deuxième a objecté contre le gagnant mais cette réclamation n'a pas été retenue

L'Écurie Allet, qui alignait ses premiers partants lors de cette journée, a ouvert son compteur grâce au courageux Grand Vision. Malgré une différence 7 kg, il s'est permis le luxe de dominer Massimo. L'épreuve d'ouverture a été remportée très facilement par The Gypsey King (Batchameah).

L'établissement Daby, qui présentait, lui, également ses premiers chevaux, a brillé avec Bless My Path (Sooful) dans la cinquième course. Emblem Of Hope, le favori de la course, n'a pas eu du répondant. Les deux dernières épreuves au programme ont été remportées respectivement par Transonic (Donohoe) et Moroccan Retreat (Fayd'herbe). Le premier, à la faveur d'un parcours tranquille aux avant-postes, est reparti de plus belle en ligne droite. Zum Zum, le premier des battus, n'y a vu que du feu dans la ligne droite finale. Quant à Moroccan Retreat, il a pris le «first run» en prolongeant son effort jusqu'au bout.