Ile Maurice: Mort de Henashma Beeharry-Ramtohul - Le Train captain est en congé et bénéficie d'un soutien psychologie

Le Train captain de 27 ans, dont le tram a mortellement heurté Henashma Beeharry Ramtohul, samedi dernier, alors qu'elle traversait les rails du métro à Curepipe, a comparu lundi dernier et a été inculpé provisoirement d'homicide involontaire. Durant le week-end, la police l'a relâché sur parole après qu'il a consigné sa déposition au poste de police de Curepipe.

Lors de son interrogatoire, il a expliqué qu'il s'était arrêté à la station de Curepipe Nord pour permettre aux passagers de descendre et qu'il devait rejoindre la dernière station de Curepipe Central. Il avait déjà fermé les portières et klaxonné pour informer le public du démarrage du tram et lorsqu'il a démarré, il a percuté une femme, qui se trouvait sur les rails. Il a expliqué avoir appliqué les Emergency brakes mais la jeune femme était déjà passée sous le train.

Selon les informations fournies par Metro Express Ltd (MEL), le Train captain est actuellement en congé. «À notre niveau, nous lui avons offert les services d'un psychologue pour l'aider et l'accompagner jusqu'à qu'il se sente prêt à reprendre du service.»

Ce jeune travaille pour la compagnie depuis plusieurs années et n'a jamais causé de problème. «Il a toujours effectué son travail comme il faut. Un malheureux accident s'est produit. Tout accident est inattendu et imprévisible. L'enquête policière suit son cours et une accusation provisoire d'homicide involontaire a été logée contre lui.»

MEL signale aussi que le soutien et l'accompagnement psychologique s'étendent également à tous les Train captains. «De plus, la direction de MEL comprenant le Chief Executive Officer, la responsable des Ressources humaines, le chef de département, entre autres, ont rencontré les Train captains pour être à leur écoute. Ils sont avant tout des professionnels, qui ont d'ailleurs reçu les meilleures formations conçues par Singapore Mass Rapid Transit (SMRT), l'un des meilleurs opérateurs de métro au monde.»

Tous les Train Captains, après avoir suivi une formation complète et s'être soumis à plusieurs contrôles et tests, ont été dûment certifiés Train captains et ont reçu leur licence de conducteur de l'Autorité nationale des transports terrestres, à savoir la NLTA.