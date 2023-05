Ile Maurice: Décédé d'une crise d'asthme, Daren Gai, 23 ans, un amoureux du sport parti trop tôt

Il allait fêter ses 24 ans le mois prochain. Mais la vie en a décidé autrement. Jean Daren Manuelito Gai, un habitant d'Olivia, est décédé le mercredi 10 mai d'une sévère crise d'asthme. Pour ses proches, le jeune homme a perdu la vie, en faisant ce qu'il aimait plus que tout... le sport !

La vie de cette petite famille sans histoire d'Olivia, petit village de l'Est, a basculé en un instant. Patrick Gai a perdu son fils aîné, Daren, 23 ans, dans des circonstances des plus tragiques. Ce dernier, un «pest controller» de Hardy Henry Services, n'avait, selon son papa, aucun problème de santé majeur. Il n'était qu'asthmatique. «Le jour où il est mort, il n'était pas malade. Il s'est rendu au travail et il est rentré à la maison dans l'après-midi. Li finn tayé, rasé... Puis, il est sorti pour courir et jouer au football avec des amis dans le quartier. La partie de football n'a pas duré longtemps. C'est là qu'il s'est senti mal. Il est rentré et a cherché son inhalateur. Lin finn pomp dé cou mé li pa ti pé senti li byen mem.»

Le jeune homme a alors essayé tant bien que mal de se rendre à sa chambre, à l'étage. Ses parents se sont immédiatement rendus compte qu'il n'allait pas mieux. «Il nous a demandé de le conduire à l'hôpital. J'ai alors appelé mon neveu et, à quatre, nous l'avons transporté au rez-de-chaussée et nous l'avons mis dans la voiture.» Mais en route, voyant que l'état du jeune homme s'était grandement détérioré, ils ont appelé le du SAMU en renfort. «On a continué le trajet vers l'hôpital, jusqu'à ce que nous soyons interceptés, dans la région de Flacq, par l'ambulance SAMU qui venait à notre aide.»

Daren a alors été pris en charge par le personnel médical ; les premiers soins ont été prodigués et il a été transporté à l'hôpital. «Par la suite, à l'hôpital, on nous a fait comprendre qu'ils avaient essayé de le réanimer, mais qu'il était déjà trop tard. Mo ti pé dir ré seyé... Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà tout fait, mais en vain. Il était déjà parti.» L'autopsie pratiquée par le Dr Chamane a attribué le décès du jeune homme à un «status asthmaticus» (une crise d'asthme sévère).

Patrick Gai, effondré, nous confie que son fils Daren avait des projets plein la tête. «Il voulait tenter sa chance à l'étranger et emmener avec lui son unique soeur, âgée de 15 ans. Il avait tenté sa chance dans le secteur de l'hôtellerie, mais il voulait faire quelque chose de nouveau», dit le papa avec beaucoup de tristesse. De son côté, Geoffrey, le parrain de Daren, pense que c'est le sport qui l'a trahi. «Il fait du sport depuis petit et a toujours pensé qu'il pouvait le faire sans risque, en se servant de son inhalateur par la suite.» Ce dernier ajoute que Daren était un jeune homme avec «beaucoup de valeurs et de qualités».

Changement de saison, les précautions sont de mise

Selon le Dr Yasheel Aukhojee, il est vrai que le changement de saison contribue à déclencher les symptômes et les crises d'asthme. De ce fait, il est important qu'un patient asthmatique soit toujours équipé de son inhalateur, où qu'il aille. De plus, il est vivement conseillé de faire le vaccin antigrippe, dont la campagne débute chaque année à la fin d'avril, ainsi que de porter le masque pour éviter les infections. Le médecin explique qu'il faut aussi booster le système immunitaire en mangeant sainement, par exemple...